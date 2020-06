Running: tips y recomendaciones de Luis Migueles para volver a correr seguros

“Hay dos tipos de públicos durante la cuarentena: los que hicieron algo y los que no hicieron nada. A los primeros les va a ser mucho más fácil la vuelta y los segundos van a tener que volver como si fuesen principiantes, como alguien que nunca hizo nada”, aseguró Luis Migueles, entrenador y vigente plusmarquista argentino en 800 metros, en diálogo con Ámbito.

Luego, Migueles se explayó: “Hay que pensar como que uno nunca en su vida corrió y empezar a hacer una actividad muy suave, progresiva y de baja intensidad. Yo le recomiendo a las personas que, aunque estén entrenando en su casa, vuelvan con media hora de carrera continua suave y no que les agarre la locura de salir a correr el primer día 12 o 14 kilómetros. Por ahí su mente si lo podría hacer, pero su cuerpo no. Hay que tratar de evitar eso: salir a correr desesperado después de estar mucho tiempo encerrado puede producir lesiones y eso es lo que no queremos”.

Los primeros rodajes van a tener que ser intensidad muy baja. Para un entrenado, si estuvo haciendo actividad, lo ideal son 30 o 40 minutos de trabajo. Para una persona que no hizo nada, con correr 20 o 25 minutos, de una carrera continua suave, con bajas pulsaciones, está perfecto" (Luis Migueles)

La cuarentena provocó un corte abrupto en los entrenamientos. Dos meses de inactividad es un periodo muy prolongado para el cuerpo y la vuelta al asfalto, o a la vereda en este caso, debe tomarse de manera similar a cuando se produce un parate por lesión.

“Los primeros rodajes van a tener que ser de intensidad muy baja. Para un entrenado, si estuvo haciendo actividad, lo ideal son 30 o 40 minutos de trabajo. Para una persona que no hizo nada, con correr 20 o 25 minutos, de una carrera continua suave, con bajas pulsaciones, está perfecto”, indicó Migueles, quien agregó: “Tenemos que pensar que la mayoría de las personas estuvo parada dos meses, dos meses y medio. Eso es mucho. Para mí es como volver de una lesión y eso es lo que tenemos que lograr que la gente entienda”.

Domingo de charla En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje construirán el futuro, mientras que los que creen que ya saben todo, se encontrarán bien equipados para un mundo que dejo de existir.Eric Hoffer View this post on Instagram Domingo de charla En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje construirán el futuro, mientras que los que creen que ya saben todo, se encontrarán bien equipados para un mundo que dejo de existir. Eric Hoffer A post shared by Luis Migueles Running Coach (@luismigueles800) on Apr 26, 2020 at 5:18pm PDT

Es fundamental que el corredor comprenda que post cuarentena el físico necesita un periodo de adaptación y que debe respetarlo para recuperar su nivel previo: “El tiempo que le va a llevar volver a cada persona dependerá de su estado físico. No retornaremos en el ritmo anterior a encerrarnos, pero si debemos disfrutar del estado de forma, de correr, que eso es lo ideal. Cuando volvamos tenemos que pensar sólo en disfrutar y no buscar tiempo, resultado, cantidad de kilómetros, que es lo que pone un poco fuera de foco a la gente, que se preocupa enseguida”.

Correr en bajas temperaturas

Además de tomar precauciones por volver a correr luego de un parate tan largo, las personas también deberán tener en cuenta que la práctica se realizará con temperaturas muy bajas. Por ello que es importe utilizar un abrigo adecuado, ropa técnica, y mantenerse correctamente hidratados.

“Las precauciones en las bajas temperaturas son las de siempre. Nosotros en mi grupo después de entrenar nos cambiamos la ropa mojada lo más rápido posible y nos colocamos una prenda seca para después bajar la intensidad y poder estirar, o volver a casa sin perder tiempo. El objetivo es no pasar frío y prevenir enfermedades”, apuntó Migueles.

Recomendaciones para salir a correr seguros

Pese a que se haya habilitado la práctica de deportes al aire libre en la Ciudad, no hay que perder de vista que el Covid-19 continúa circulando y hay que tener muchas precauciones. Lo primero y fundamental es respetar las pautas establecidas: correr entre 20 y 8 de la mañana cerca de nuestros domicilios, mantener una distancia de 10 metros con otras personas y no trasladarse para realizar la actividad.

running Se puede correr como máximo de a dos personas, respetando el distanciamiento social de 2 metros. Pixabay

Por otro lado, es ideal evitar todo tipo de contacto y realizar ejercicios de estiramiento y elongación dentro de nuestras casas. Hidratarse siempre es muy importante, por lo que cada uno debe salir con su propia bebida.

Una vez finalizado el entrenamiento, es aconsejable sacarse las zapatillas antes de ingresar al domicilio y desinfectar la suela. También, se recomienda quitarse la ropa antes de realizar los ejercicios de elongación y ponerla a lavar.