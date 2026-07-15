España parte como favorita en las apuestas para la final ante Argentina

Argentina defenderá el título de Campeón del Mundo el domingo ante España, que abrió como favorito para ganar el domingo la final, según DK Sports. En la semifinal, también el triuinfo inglés pagaba menos.

España parte como favorito para las casas de apuestas para la final del domingo de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina dio otra mnuestra de carácter y con un segundo tiempo extraordinadiio dio otro golpe histórico, al ganarle 2-1 y eliminar a Inglaterra, como lo hizo en México '86. El próximo domingo jugará contra España en busca de ser el primer bicampeón del mundo en 64 años (el último en lograrlo fue Brasil en 1962).

Ni bien terminó el partido contra Inglaterra, las casas de apuestas actualizaron sus pantallas y ofrecieron las cuotas para el partido del domingo, percibiendo que España parte como favorito, ya que su triunfo paga menos que el argentino.

España abrió como favorita con -164 para vencer a Argentina en la final del domingo en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, según DK Sports.

La Scaloneta, denfensora del título, se instaló con +134 como perdedora, poco después de remontar el partido para eliminar a Inglaterra por un marcador final de 2-1 en la semifinal disputada en Atlanta.

Las probabilidades de 90 minutos a tres bandas en DK Sports fueron España +125, Empate +200 y Argentina +260 ni bien finalizó la última semifinal.

A pocos minutos de la clasificación argentina, las casas de apuestas actualizaron sus pantallas y ofrecieron las cuotas para el partido del domingo, donde España parte como favorita. IA

Si bien España comenzó la Copa del Mundo como favorita con cuotas de +450, ligeramente por delante de Francia, la selección gala volvió a ponerse al frente como favorita para ganarlo todo antes de las rondas eliminatorias después de sus buenas actuaciones en la fase de grupos. Sin embargo, la Roja venció al equipo de Didier Deschamps 2-0 en la semifinal y volió a ponerse a la cabeza de las casas de apuestas.

Argentina comenzó el Mundial con +950 para ganar la Copa del Mundo, lo que ha sido una situación beneficiosa para el mercado de apuestas de EE. UU., eclipsando fácilmente los dos eventos de apuestas más populares de Estados Unidos, el torneo de baloncesto masculino de la NCAA y el Super Bowl, en términos de cantidad apostada en algunas casas de apuestas.

En el mercado de predicciones Kalshi se han comercializado más de 12,000 millones de dólares en relación con la Copa del Mundo, incluidos 1,200 millones de dólares en probabilidades de levantar el trofeo.

Mientras Argentina defenderá el título de campeón del mundo, España, vuelve a la final de la Copa del Mundo por primera vez desde 2010, en Sudáfrica. Si bien, ha ganado cuatro de los últimos seis encuentros contra Argentina, los dos equipos no han jugado desde 2018.

De todos modos, que España parta como favorito puede ser un estímulo para los amantes de las cábalas, porque antes de las semis entre Argentina e Inglaterra, el favorito era el equipo inglés al reunir la mayor cantidad de apuestas a favor.

Además, entre otros aspectos que se contemplan en las apuestas, se destaca que Messi es el favorito para marcar y para dar una asistencia. El crack rosarino vuelve a demostrar, partido a partido, que sigue vigente y es el mejor de la historia.

El desenlace a favor de los dirigidos por Scaloni puede repetirse el domingo en el MetLife Stadium.