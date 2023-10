Scaloni dejó en duda a Messi y dijo que no le preocupa que Lautaro no convierta

Scaloni, el probable equipo ante Perú:

"Puede haber alguna variante en el equipo, sobre todo pensando en cómo están algunos chicos físicamente. Siempre tratamos de que salgan los que estén al cien o cerca del cien. Hoy es muy difícil que todos estén al máximo en estos partidos, pero puede haber alguna variante".

La falta de gol de Lautaro Martínez no le preocupa:

"Es el segundo goleador después de Leo. No estamos preocupados. Lautaro es de los nuestros y lo queremos. Ni siquiera hablé de este tema con él. No nos preocupa, no sé si a él sí, imagino que no. El otro día hizo un partido espectacular y no hay mucho más que decir".

Scaloni se refirió a Los Pumas y las semifinales del Mundial de Rugby:

"Heroico, emocionante. Se te pone la piel de gallina. Es lo que queremos de cualquier deportista argentino, ese amor propio y esas ganas. Son un ejemplo y nos llena de orgullo lo que transmiten. Se puede ganar o perder, pero esa sensación de equipo es la que todos nos llevamos. Emocionante".