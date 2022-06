Lionel Scaloni, con mesura: "El Mundial es totalmente diferente"

"Lo que vale es el espíritu de sacrificio, de lucha y de equipo que demuestra el grupo, más allá del resultado. Lo que buscamos es otra cosa, funcionamiento. Si en algún momento hay que sufrir, se sufre", señaló Scaloni después de la victoria por 3 a 0 sobre Italia en el mítico estadio Wembley de Londres.

Y añadió: "No sé se fue el mejor partido del ciclo, ellos son un gran equipo pero el fútbol tiene estas cosas. Creemos que la confianza de ganar te libera de muchas cosas, pero no estamos exentos de que en algún momento el equipo se pueda bloquear, ahí vamos a tener que estar fuertes".

Sin embargo, avisó: "Yo lo que quiero es que el equipo y el grupo sea así, que cada vez que nos juntemos sea de la misma manera. El Mundial es totalmente diferente a esto, con una presión distinta".

"Lo bueno es que la gente disfruta, es lo más importante para nosotros. No pienso en ser el técnico más ganador, sería una falta de respeto para todos los que pasaron. Hacemos los nuestro y si ganamos mejor", continuó.

Respecto a Qatar, manifestó: "La lista dependerá del momento de los jugadores, que sepan aprovechar estos últimos meses. Están todos subidos, eso es lo más importante".

"Lo importante ahora es pensar que no está todo hecho, que se puede seguir por la misma línea, por este camino. Si me apurás diría que hay demasiado ilusión, en el fútbol te pueden bajar de un plumazo, pero podemos estar tranquilos de que el equipo va a dejar todo. Sabemos que, juegue quien juegue, no nos va a dejar tirados", sostuvo Scaloni.

A su vez, destacó sobre su presente en la Selección: "Cualquier entrenador va continuamente mejorando, el que cree que se las sabe todas está equivocado. En nuestro caso, tuvimos que acomodar un poco las cosas, juntar a los futbolistas que juegan bien y brindarles la posibilidad de que adentro de la cancha disfruten. Vimos que querían otra cosa y no nos equivocamos".