Lionel Scaloni y la historia de amor con su esposa: "La busqué 3 meses"

"Ya teníamos nuestra edad, yo 30 y ella 31 para 32; fue un flechazo y estuve 3 meses para encontrarla. Mallorca teóricamente es fácil (encontrar a alguien) porque es una isla, pero no la podía encontrar. Son un millón y pico de personas, y ella se movía por una zona accesible, pero para mí fue muy difícil", explicó, sonriente.

Para dar una pauta de lo que le costó encontrarla en una época en la que casi no había redes sociales, comentó: "Ella jugaba al vóley, y tuve que stalkear todos los clubes de vóley, a ver si la conocían, y nada...".

"Nadie me daba su teléfono, hasta que lo pude conseguir, pero pasaron de esto 3 meses, y ya prácticamente me tenía que volver a Italia", explicó Scaloni el contratiempo por tener que volver a la Lazio.

"Empezamos a hablar, a salir, y al poco tiempo le dije: 'Mirá, yo me tengo que volver a Italia, se me vence el préstamo, y me gustaría que vengas'. Y se vino", agregó, sobre el final feliz.

"De hecho, mi hijo más grande nació en Roma, y el más chico, ya en Palma", agregó, sobre cómo siguió la historia sentimental.

Finalmente, la mujer que se jugó en seguirlo al poco tiempo de conocerlo, viviría con él en la Argentina. "Creo que no tendría problemas en venirse a vivir. Cuando vino a mi pueblo, le ha gustado", señaló.