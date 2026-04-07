Cadenas humanas en Irán buscan hacer frente al ultimátum de Donald Trump + Seguir en









Cientos de personas se concentran frente a centrales eléctricas y en Teherán contra la guerra. El gobierno impulsa movilizaciones mientras crece la tensión ante una posible ofensiva.

Manifestantes forman cadenas humanas en puntos estratégicos ante una eventual escalada militar.

En respuesta al "ultimátum" del presidente estadounidense Donald Trump hacia Irán, cientos de personas de distintas ciudades del país persa realizan cadenas humanas frente a centrales eléctricas. Trump prometió que si el Régimen Islámico no se rinde ni abre el estrecho de Ormuz antes de las 20 horas de Washington (21 Argentina), una “ civilización entera morirá esta noche”.

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Además de la sorprendente resistencia en lugares que podrían ser atacados, miles de personas se convocaron en la noche de Teherán, en contra de la guerra. A pesar de que la Irán de los Ayatolá vive su peor momento en sus más de cuatro décadas de existencia, al menos un 30% de los 90 millones de habitantes de Irán, apoyan a los líderes de la nación, o lo que queda de ellos.

El llamamiento a las protestas fue impulsado por Teherán. Además, se sumó Alireza Rahimi, viceministro de Deportes y Juventud y también "Secretario Supremo de la Adolescencia", quien convocó a "jóvenes, estudiantes, figuras culturales y artísticas".

Además, el presidente de Irán Masoud Pezeshkian, señalado varias veces como un remplazante que agrada más a Trump, aseguró que "más de 14 millones de iraníes orgullosos se ofrecieron para defender a Irán (de una invasión terrestre). Yo también he estado, estoy y seguiré estando dedicado a dar mi vida por Irán".

Cadenas humanas en Irán en contra de el ultimátum de trump El impresionante video que muestra las cadenas humanas en Irán. La población se hace presente en calles, puentes e infraestructura eléctrica sensible. Tras las amenazas de Donald Trump, Irán asegura que cortó todos los canales de comunicación con EEUU Irán advirtió que cortó todos los canales de comunicación con Estados Unidos. Lejos de una desescalada militar, la decisión profundiza el conflicto a horas del fin del plazo otorgado desde Washington para llegar a un acuerdo de alto al fuego y reapertura del estrecho de Ormuz.

Temprano este martes, Trump llevó adelante la amenaza más fuerte desde que comenzó el conflicto: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", advirtió a través de un mensaje en su cuenta oficial de Truth Social. Ante estas declaraciones, Teherán no tardó en contestar: "Nuestra respuesta se extenderá más allá de la región si el ejército estadounidense cruza nuestras líneas rojas", expresó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado oficial replicado por medios estatales.