¿Se va de Racing? Qué dijo Juanfer Quintero sobre su futuro

"Yo estoy en Racing. Es lo que más me importa y quiero defender a este equipo. Siempre se especula, hay cosas que yo no controlo. Sería una falta de respeto decir hoy que me voy porque me siento triste", expresó el futbolista, autor del gol de penal que le dio la igualdad al elenco de Avellaneda y llevó el cruce a la tanda desde los doce pasos.