Sebastián Beccacece se refirió a la posibilidad de ir a Boca

"Para ser sincero, nadie me llamó de Boca. Están haciendo las cosas muy bien en cuanto a logros y resultados", señaló Beccacece en declaraciones a TyC Sports.

Y agregó sobre su futuro: "Tenemos posibilidades del fútbol de Estados Unidos, Argentina y Brasil. Recién hoy nos juntamos a analizar las ofertas que tenemos".

Además, el ex director técnico del "Halcón" manifestó: "Necesito el contacto, me gusta conocer el predio y tener relación antes de tomar una decisión. Siento que voy a dirigir en el exterior, pero no lo definí todavía".

Por otra parte, Beccacece volvió a hablar de su pelea con el DT de River, Marcelo Gallardo: "Fue una situación de juego y después una respuesta sobre una pregunta puntual. Solamente tuve un entredicho en mi carrera y me expulsaron una vez", dijo.

"Pienso que es el mejor entrenador de Argentina. Para estar ocho años en River tenés que ser diferente", remarcó el ex técnico del conjunto de Florencio Varela.