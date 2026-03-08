Secreto revelado: cuál fue el verdadero motivo de la salida de Christian Horner de Red Bull + Seguir en









El exjefe de equipo de los Toros Rojos, hoy alejado de la Fórmula 1, explicó las razones de su adiós.

Una de las caras más conocidas de la Fórmula 1 habló tras su polémica salida de Red Bull. Clive Rose/Getty Images

En la Fórmula 1 actual, no son los pilotos los únicos protagonistas de los mejores momentos de los Grandes Premios, ya que los jefes de equipos tomaron un rol mucho más importante ante las cámaras. Uno de los que más impacto tenía por su presencia era Christian Horner al mando de Red Bull.

Pero pese a ser una de las caras más conocidas del paddock, eso no impidió que se elija poner fin a su exitoso ciclo al mando de escudería de la marca de bebidas energéticas. Después de muchos rumores y especulaciones, el británico reveló quienes fueron los principales responsables.

Christian Horner Joe Portlock/Getty Images El británico planea volver a la Fórmula 1 tras su salida de la escudería austriaca. Joe Portlock/Getty Images El chisme más buscado de la Fórmula 1: la explicación de Horner Los primeros apuntados tanto por la prensa como por gente muy cercana a Horner, fueron Jos y Max Verstappen. Con el padre del cuatro veces campeón del mundo nunca hubo tan buena relación como se pensaba, mientras que, con el piloto, el vínculo fue de mayor a menor, ya que este era más afín a Helmut Marko.

Si bien también se rumoreó que el comportamiento indebido por parte de Horner con una empleada de la escudería había sido una de las razones de su salida, él mismo se encargó de aclarar que todo fue decisión del heredero de la marca Red Bull, Oliver Mintzlaff.

“Después de la muerte de Dietrich Mateschitz, creo que se consideró que tenía, tal vez, demasiado control", además de remarcar que Mintzlaff y Marko "me quitaron algo que era muy valioso para mí". También, el británico señaló que hizo lo mejor que pudo durante su ciclo en RBR.

Las polémicas del ex jefe de Red Bull Racing En diciembre del 2023, una empleada de Red Bull denunció formalmente a Christian Horner por "conductas coercitivas y de naturaleza sexual", si bien no se conoce su nombre hasta ahora, la víctima fue suspendida en marzo de 2024 tras una investigación llevada a cabo por el equipo de la bebida energética. El caso tomó tanta relevancia que uno de los consejeros del Rey más importantes del Reino Unido llevó a cabo la investigación. Entrevistó a varias personas de la Fórmula 1, tanto como miembros de los equipos como periodistas y ejecutivos de las marcas. Si bien el exjefe de equipo fue exonerado y pese a la apelación de la empleada no hubo grandes repercusiones legales, si debilitó su imagen en la escudería. Esto llevó a que la decisión de despedirlo ni siquiera fuera cuestionada, y, según él, fue el empujón final para sacarlo tras una tensa relación con Helmut Marko y el heredero de todo el imperio Red Bull.

