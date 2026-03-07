SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de marzo 2026 - 11:29

Franco Colapinto inicia la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia: días, hora y cómo ver en vivo

La escudería francesa - y su nuevo A526 - tuvieron un rendimiento por debajo del esperado. El gran ganador de la jornada fue Mercedes, que se adueñó del 1-2.

Clive Rose/Getty Images

Franco Colapinto puso en marcha su temporada 2026 en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Australia, una nueva edición del campeonato en la que el argentino buscará consolidarse al volante de su Alpine. El certamen, además, tendrá como principal referencia al británico Lando Norris, piloto de McLaren que defiende el título conseguido en 2025.

Informate más

La jornada estuvo marcada por distintos inconvenientes mecánicos que afectaron a varios equipos. En ese contexto, Colapinto consiguió meterse en la segunda fase de la clasificación, aunque no logró mejorar su tiempo para avanzar a la Q3. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, largará desde la 14ª posición.

franco-colapinto-alpine 2
La pole position quedó en manos del británico George Russell, quien encabezó un contundente 1-2 de Mercedes junto a su compañero Kimi Antonelli.

F1: el cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia

Jueves 5 de marzo

  • Prácticas libres 1: finalizada

Viernes 6 de marzo

  • Prácticas libres 2: finalizada
  • Prácticas libres 3: finalizada

Sábado 7 de marzo

  • Clasificación: finalizada

Domingo 8 de marzo

  • Carrera: 01 horas

Cómo es el circuito Albert Park del GP de Australia

El circuito Albert Park, ubicado en Melbourne, forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1996 y se caracteriza por ser un trazado urbano temporal. Su combinación de curvas rápidas y sectores técnicos suele provocar incidentes y exige máxima precisión a los pilotos, lo que lo convierte en uno de los escenarios más veloces del campeonato.

  • Longitud del circuito: 5.278 kilómetros

  • Número de vueltas: 58

  • Distancia de carrera: 306,124 kilómetros

  • Récord de vuelta: Charles Leclerc con 1:19.813 (2024)

