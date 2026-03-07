Franco Colapinto inicia la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia: días, hora y cómo ver en vivo + Seguir en









La escudería francesa - y su nuevo A526 - tuvieron un rendimiento por debajo del esperado. El gran ganador de la jornada fue Mercedes, que se adueñó del 1-2.

Archivo. Alpine busca elevar su performance hasta sus expectativas de pretemporada, luego de una clasificación con sensaciones encontradas. Clive Rose/Getty Images

Franco Colapinto puso en marcha su temporada 2026 en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Australia, una nueva edición del campeonato en la que el argentino buscará consolidarse al volante de su Alpine. El certamen, además, tendrá como principal referencia al británico Lando Norris, piloto de McLaren que defiende el título conseguido en 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la clasificación disputada en el circuito de Albert Park en la madrugada de este sábado, el piloto argentino logró avanzar a la Q2 tras superar la primera tanda con su Alpine A526. Sin embargo, en una sesión que dejó sensaciones mixtas para la escudería francesa, finalmente quedó ubicado en el 16° lugar de la grilla para la carrera del domingo.

La jornada estuvo marcada por distintos inconvenientes mecánicos que afectaron a varios equipos. En ese contexto, Colapinto consiguió meterse en la segunda fase de la clasificación, aunque no logró mejorar su tiempo para avanzar a la Q3. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, largará desde la 14ª posición.

franco-colapinto-alpine 2 El piloto argentino largará en el puesto 16° de 22° F1 La pole position quedó en manos del británico George Russell, quien encabezó un contundente 1-2 de Mercedes junto a su compañero Kimi Antonelli.

F1: el cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia Jueves 5 de marzo

Prácticas libres 1: finalizada Viernes 6 de marzo Prácticas libres 2: finalizada

Prácticas libres 3: finalizada Sábado 7 de marzo Clasificación: finalizada Domingo 8 de marzo Carrera: 01 horas Cómo es el circuito Albert Park del GP de Australia El circuito Albert Park, ubicado en Melbourne, forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1996 y se caracteriza por ser un trazado urbano temporal. Su combinación de curvas rápidas y sectores técnicos suele provocar incidentes y exige máxima precisión a los pilotos, lo que lo convierte en uno de los escenarios más veloces del campeonato. Longitud del circuito: 5.278 kilómetros

Número de vueltas: 58

Distancia de carrera: 306,124 kilómetros

Récord de vuelta: Charles Leclerc con 1:19.813 (2024)