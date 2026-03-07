La curiosa racha negativa de Alpine en Australia que Colapinto espera cambiar + Seguir en









El comienzo de la Fórmula 1 en 2026 le trae un verdadero desafío al argentino y su escudería.

La escudería tendrá un desafio enorme en la primera carrera del año. Clive Rose/Getty Images

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 pondrá a Franco Colapinto ante el primer gran desafío del año. El piloto argentino arrancará el campeonato al volante del A526 de Alpine, una escudería que llega a esta fecha inaugural con la idea de mejorar el lamentable 2025 que tuvieron, ante los cambios que se impusieron para este año.

Sin embargo, el escenario elegido para levantar el telón del calendario trae los peores recuerdos en los boxes del equipo francés. Las estadísticas marcan que el trazado urbano de Albert Park se convirtió en un verdadero infierno para los de rosa y azul, acumulando un historial negro que buscarán cortar este fin de semana.

Franco Colapinto Fórmula 1 Clive Rose/Getty Images El oriundo de Pilar tendrá la chance de romper la mala racha de los franceses en Australia. Clive Rose/Getty Images Los antecedentes del equipo de Franco Colapinto en el GP de Australia Para entender la magnitud de la racha negativa que persigue a la escudería en este circuito, hay que remontarse a la temporada 2022. Aquel año, Esteban Ocon cruzó la meta la 7º posición. Lo que parecía un resultado excelente para la zona media, terminó siendo la única vez en la historia reciente de Alpine que uno de sus monoplazas logró sumar unidades desde entonces.

El declive inició en 2023, una carrera que los mecánicos de la escudería francesa prefieren tener muy lejos en sus recuerdos. Tras una relargada en las vueltas finales y en medio de un final totalmente caótico, Pierre Gasly y el propio Ocon protagonizaron un insólito choque entre compañeros de equipo, quedándose afuera ambos.

Al año siguiente, en 2024, la situación no mejoró desde lo deportivo. Lejos de los muros, pero evidenciando una alarmante falta de ritmo, Gasly finalizó en el puesto 13º, mientras que Ocon cruzó la meta en un pálido 16° lugar.

La última presentación, en el GP australiano de 2025, fue un golpe duro de digerir para el equipo. Bajo una fuerte tormenta que azotó el circuito, el rookie Jack Doohan perdió el control y se estrelló contra las barreras sin siquiera poder completar la primera vuelta. Gasly apenas pudo rescatar un undécimo lugar, estirando a tres los años consecutivos sin sumar puntos en Australia. Ahora, con la dupla conformada por Colapinto y Gasly, y bajo la mirada de Flavio Briatore, el equipo buscará romper uno de los maleficios modernos de la Fórmula 1. El regreso de la Fórmula 1: días y horarios de la primera carrera del 2026 Con Franco Colapinto como la gran atracción para Argentina y gran parte de Latinoamérica, la Fórmula 1 dará comienzo con la carrera en el Albert Park. Durante 58 vueltas, el oriundo de Pilar y el resto de la parrilla darán el puntapié inicial para la tan esperada temporada 2026, que trae consigo las modificaciones que tanto ansiaban todos. Los fanáticos que quieran seguir de cerca el desempeño del argentino y Alpine en su arranque en este campeonato deberán prepararse para trasnochar. La largada está programada exactamente para la 03:00 AM del domingo, que para muchos será la noche del sábado en caso de que sigan de largo. La transmisión oficial de la carrera se podrá seguir en vivo por televisión a través de la pantalla de Fox Sports, y por streaming mediante la plataforma Disney+.

