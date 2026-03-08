Error de Alpine y sanción en la Fórmula 1: Franco Colapinto fue perjudicado en el Gran Premio de Australia

El piloto argentino sufrió una penalización en la largada por una equivocación del equipo y debió cumplir un “stop and go” que lo relegó en la carrera. Desde la escudería admitieron el error que condicionó su desempeño en la primera fecha de la temporada 2026.

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó un sabor agridulce para Franco Colapinto . El piloto argentino terminó 14° en el Gran Premio de Australia , pero su carrera quedó marcada por una penalización que se originó en un error del equipo Alpine durante la largada.

La sanción obligó al pilarense a pasar por boxes y cumplir un “stop and go” de 10 segundos , una penalidad que lo relegó al fondo del pelotón cuando recién comenzaba la competencia en Melbourne. A partir de ese momento, Colapinto debió reconstruir su carrera desde atrás y recuperar posiciones con el correr de las vueltas.

Con el paso de las horas, desde Alpine reconocieron que el castigo estuvo relacionado con una equivocación del equipo en la configuración y el procedimiento previo a la largada. Los ingenieros de la escudería admitieron la falla y pidieron disculpas al piloto argentino por una situación que terminó perjudicándolo en la pista.

A pesar del contratiempo, Colapinto logró mantener un ritmo competitivo y protagonizó una remontada que le permitió finalizar en el puesto 14. Incluso, en los primeros segundos de la carrera había evitado un posible accidente con una rápida maniobra cuando un auto quedó detenido delante suyo en la largada.

La victoria en el circuito de Albert Park fue para el británico George Russell, que lideró un dominio de Mercedes en el arranque del campeonato. Mientras tanto, el argentino buscará revancha en la próxima fecha del calendario, cuando la Fórmula 1 se traslade al Gran Premio de China.

video colapinto largada gp de australia 2026

Qué dijo Franco Colapinto tras la carrera

El argentino Franco Colapinto expresó su frustración luego de la penalización que sufrió durante el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2026, una sanción que condicionó su carrera desde el inicio. “¿Si la sanción condicionó mi carrera? Es un stop and go, una locura”, aseguró el piloto, que debió cumplir el castigo tras un error del equipo en los instantes previos a la largada.

Colapinto explicó que la situación se generó por una maniobra del equipo cuando el auto ya estaba preparado para comenzar la carrera. “Fue una pena, creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar. No entendí bien lo que pasó”, señaló el pilarense, que pese al contratiempo logró completar la competencia y avanzar posiciones con el correr de las vueltas.

De todos modos, el piloto remarcó que el equipo deberá analizar lo ocurrido para evitar que vuelva a repetirse. “Ahora voy a ver al equipo. Son cosas para trabajar y mejorar todos”, afirmó. También destacó que el rendimiento del auto fue mejor durante la carrera que en la clasificación: “Estamos mejor en carrera que en clasificación, hoy nos acercamos más a Haas y Audi”. Según explicó, el equipo todavía debe optimizar algunos aspectos del monoplaza, especialmente en la gestión de energía y el rendimiento con poca carga de combustible.

Así fue la largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia