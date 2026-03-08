La maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia: impactante reacción de George Russell y otros pilotos + Seguir en









Aunque terminó 14°, el argentino dejó una de las imágenes más comentadas de la primera carrera de la temporada 2026. Su rápido movimiento en la largada para evitar un choque llamó la atención incluso de los pilotos que terminaron en el podio.

Franco Colapinto sorprendió a todos en Australia

El debut de la temporada 2026 de la Fórmula 1, disputado en el Gran Premio de Australia, dejó una escena que rápidamente se volvió viral en el paddock. El protagonista fue Franco Colapinto, quien pese a finalizar en el puesto 14 tras cumplir una penalización de stop and go, protagonizó una maniobra que generó elogios entre sus colegas.

El piloto argentino de Alpine reaccionó en milisegundos durante la largada para esquivar un auto detenido delante suyo, evitando un choque que podría haber terminado con su carrera en los primeros metros.

La sorpresa de los pilotos del podio Una vez finalizada la competencia, los tres primeros de la carrera —George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc— se reunieron en la tradicional Cool-Down Room, el espacio donde los pilotos repasan imágenes antes de subir al podio.

Allí observaron la repetición de la largada y quedaron impactados al ver la reacción de Colapinto. En el video se aprecia cómo el argentino se encuentra de repente con el Racing Bulls de Liam Lawson prácticamente detenido en la pista y, en una fracción de segundo, gira hacia la derecha para evitar el impacto.

colapinto.maniobrs La reacción más expresiva fue la del propio Russell, ganador de la carrera con Mercedes. Al ver la repetición, pasó de estar recostado en el sillón a incorporarse de inmediato y juntar las manos con gesto de asombro por la maniobra.

Sus compañeros en la sala también mostraron sorpresa. Tanto Antonelli, también piloto de Mercedes, como Leclerc, representante de Ferrari.