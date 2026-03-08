Gran Premio de Australia: Franco Colapinto terminó en el puesto 14 con Alpine en el inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1

El británico se quedó con el primer test de la temporada 2026 y lideró el doblete de Mercedes junto a Kimi Antonelli. La escudería alemana dominó la estrategia y se perfila como una de las grandes aspirantes al título.

La nueva temporada de la Fórmula 1 comenzó con un golpe fuerte de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team . En el circuito de Albert Park Circuit, el británico George Russell se quedó con la victoria en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2026 y encabezó un contundente 1-2 para la escudería alemana en la primera carrera del campeonato. Franco Colapinto, con Alpine, quedó en el puesto 14 tr as una sanción en la largada .

Russell protagonizó una intensa pelea en las primeras vueltas con el piloto de Ferrari Charles Leclerc, que había tomado la punta en el arranque. Sin embargo, Mercedes acertó con la estrategia durante una fase de auto de seguridad virtual y logró recuperar el control de la carrera, lo que terminó siendo decisivo para sellar la victoria.

Detrás del británico llegó su compañero de equipo, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, que remontó desde la séptima posición para completar el doblete. Leclerc terminó tercero y completó el podio, mientras que Lewis Hamilton fue cuarto en su estreno con Ferrari.

La carrera también dejó otras historias destacadas: Max Verstappen avanzó desde el puesto 20 hasta el sexto lugar, mientras que el local Oscar Piastri abandonó antes de la largada tras un accidente en la vuelta de formación.

Con este resultado, Russell se convirtió en el primer líder del campeonato 2026 y Mercedes envió una señal clara al resto de la parrilla. Con un auto competitivo y una estrategia sólida, la escudería alemana arrancó la temporada mostrando que vuelve a estar en condiciones de pelear por el título.

gran premio de australia 2026

La carrera de Colapinto quedó marcada por una penalización que se originó en un error del equipo Alpine durante la largada. La sanción obligó al pilarense a pasar por boxes y cumplir un “stop and go” de 10 segundos, una penalidad que lo relegó al fondo del pelotón cuando recién comenzaba la competencia en Melbourne. A partir de ese momento, el argentino debió reconstruir su carrera desde atrás y recuperar posiciones con el correr de las vueltas.

Alpine reconoció el error que perjudicó a Franco Colapinto

Con el paso de las horas, desde Alpine reconocieron que el castigo estuvo relacionado con una equivocación del equipo en la configuración y el procedimiento previo a la largada. Los ingenieros de la escudería admitieron la falla y pidieron disculpas al piloto argentino por una situación que terminó perjudicándolo en la pista.

A pesar del contratiempo, Colapinto logró mantener un ritmo competitivo y protagonizó una remontada que le permitió finalizar en el puesto 14. Incluso, en los primeros segundos de la carrera había evitado un posible accidente con una rápida maniobra cuando un auto quedó detenido delante suyo en la largada.

La victoria en el circuito de Albert Park fue para el británico George Russell, que lideró un dominio de Mercedes en el arranque del campeonato. Mientras tanto, el argentino buscará revancha en la próxima fecha del calendario, cuando la Fórmula 1 se traslade al Gran Premio de China.

video colapinto largada gp de australia 2026

Qué dijo Franco Colapinto tras la carrera

El argentino Franco Colapinto expresó su frustración luego de la penalización que sufrió durante el Gran Premio de Australia 2026 de Fórmula 1, una sanción que condicionó su carrera desde el inicio. “¿Si la sanción condicionó mi carrera? Es un stop and go, una locura”, aseguró el piloto, que debió cumplir el castigo tras un error del equipo en los instantes previos a la largada.

Colapinto explicó que la situación se generó por una maniobra del equipo cuando el auto ya estaba preparado para comenzar la carrera. “Fue una pena, creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar. No entendí bien lo que pasó”, señaló el pilarense, que pese al contratiempo logró completar la competencia y avanzar posiciones con el correr de las vueltas.

De todos modos, el piloto remarcó que el equipo deberá analizar lo ocurrido para evitar que vuelva a repetirse. “Ahora voy a ver al equipo. Son cosas para trabajar y mejorar todos”, afirmó. También destacó que el rendimiento del auto fue mejor durante la carrera que en la clasificación: “Estamos mejor en carrera que en clasificación, hoy nos acercamos más a Haas y Audi”. Según explicó, el equipo todavía debe optimizar algunos aspectos del monoplaza, especialmente en la gestión de energía y el rendimiento con poca carga de combustible.

Así fue la largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia