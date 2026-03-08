Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine: fecha, circuito y todo lo que hay que saber

Tras su debut en la temporada con un 14° puesto en Australia, el piloto argentino ya tiene revancha inmediata. En pocos días volverá a subirse al auto para disputar el Gran Premio de China, segunda fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto ya piensa en la revencha para el próximo GP de Fórmula 1.

El debut de Franco Colapinto en el GP de Australia de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó sensaciones mixtas: terminó 14° en el arranque del campeonato en Australia tras una sanción que condicionó su carrera . Pero el calendario no da respiro y el piloto argentino ya se prepara para su próxima presentación, que llegará en cuestión de días.

Para Colapinto será una oportunidad inmediata de revancha tras el complicado estreno en Australia , donde debió cumplir una penalización que lo relegó al fondo del pelotón antes de iniciar una remontada que lo llevó hasta el 14° lugar.

La segunda fecha del campeonato será el Gran Premio de China de Fórmula 1 , que se disputará del 13 al 15 de marzo en el circuito de Shanghái . Allí Colapinto volverá a pista con su equipo en un fin de semana especial que incluirá también carrera sprint antes del Gran Premio del domingo.

La actividad comenzará el viernes con las primeras prácticas y la clasificación sprint, continuará el sábado con la carrera sprint y la clasificación principal, y culminará el domingo 15 de marzo con la carrera , segunda del calendario 2026.

El calendario de la Fórmula 1 seguirá luego con el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 , programado para el 29 de marzo en Suzuka, en un inicio de temporada intenso con tres carreras en menos de un mes.

Para los fanáticos argentinos, la expectativa vuelve a encenderse: en apenas una semana, Colapinto tendrá otra chance de mostrar su potencial en la máxima categoría del automovilismo.

La reacción de Colapinto tras la sanción

Luego de la carrera, Franco Colapinto expresó su malestar por la penalización que recibió durante el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2026, una sanción que terminó condicionando su desempeño desde los primeros momentos de la competencia. El piloto argentino consideró que el castigo fue excesivo y que afectó directamente su estrategia en pista.

“¿Si la sanción condicionó mi carrera? Es un stop and go, una locura”, aseguró el piloto, que debió cumplir la penalización luego de un error del equipo en los segundos previos a la largada.

El corredor de Pilar explicó que la situación se originó por una acción del equipo cuando el auto ya estaba listo para iniciar la carrera. Según detalló, la intervención ocurrió en un momento límite del procedimiento de salida.

colapinto microfono El piloto de Pilar explicó que el castigo se originó por una intervención del equipo segundos antes del inicio de la carrera.

“Fue una pena, creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar. No entendí bien lo que pasó”, señaló el argentino, que pese al contratiempo logró completar la competencia y recuperar algunas posiciones con el paso de las vueltas.

De todas maneras, Colapinto sostuvo que el equipo deberá analizar lo ocurrido para evitar que una situación similar vuelva a repetirse en futuras carreras. “Ahora voy a ver al equipo. Son cosas para trabajar y mejorar todos”, afirmó.

El piloto también dejó una lectura positiva sobre el rendimiento del auto durante el Gran Premio. En ese sentido, consideró que el monoplaza mostró un mejor desempeño en ritmo de carrera que en clasificación.

“Estamos mejor en carrera que en clasificación, hoy nos acercamos más a Haas y Audi”, destacó. Según explicó, el equipo todavía debe ajustar algunos aspectos técnicos, especialmente vinculados a la gestión de energía y al rendimiento del auto cuando tiene poca carga de combustible.