Fórmula 1: Franco Colapinto terminó atrás en las prácticas del GP de Australia y le provocó un susto a Lewis Hamilton

El piloto argentino terminó 18° en el segundo ensayo en el circuito de Albert Park. Pese a un sólido debut en la FP1, la escudería francesa no logra despegar del fondo de la grilla y se ubica lejos del ritmo de Ferrari y McLaren.

La actividad del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 comenzó con un sabor agridulce para Franco Colapinto . En lo que representa su primera temporada completa en la máxima categoría, el pilarense tuvo una jornada de adaptación en el Circuito de Albert Park, marcada por el discreto rendimiento de su monoplaza Alpine y un pequeño inconveniente físico al finalizar el día.

Durante la FP1 , Colapinto mostró credenciales al ubicarse en la 16° posición con un tiempo de 1:23.325 , logrando superar a su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly , quien detuvo el cronómetro en 1:24.035. Sin embargo, la brecha respecto a la punta fue notoria: el argentino quedó a más de 3 segundos del registro de Charles Leclerc (Ferrari) , quien dominó la sesión inicial.

En la segunda sesión de entrenamientos ( FP2 ), los roles se invirtieron dentro del garaje de la escudería francesa. Colapinto finalizó en el 18° lugar con una mejora en sus registros personales ( 1:22.619 ), mientras que Gasly escaló a la 16° posición ( 1:22.167 ).

Not the easiest of days - there's some work to do overnight. pic.twitter.com/AD9Syt8LfC — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 6, 2026

Pese a la mejora nominal de los tiempos, la realidad de Alpine es preocupante: el equipo se encuentra estancado en la zona baja de la tabla, apenas por delante de la debutante Cadillac y beneficiado por la nula actividad de Aston Martin, que apenas rodó 33 vueltas en todo el día. El mejor tiempo del equipo quedó a dos segundos y medio de la marca impuesta por el local Oscar Piastri (McLaren), quien lideró la tarde en Melbourne.

Al finalizar la jornada, Colapinto reportó una molestia en un ojo. No obstante, el propio piloto llevó tranquilidad a sus seguidores: “No fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación”, aseguró tras completar un total de 52 giros al trazado australiano.

También protagonizó un pequeño incidente cuando perdió velocidad en una recta y quedó en el camino de Hamilton, que tuvo que maniobrar para no chocarlo.

¡HAMILTON ESTUVO MUY CERCA DE CHOCAR A COLAPINTO! El argentino arrancó con problemas con la marcha, fue lento en la recta principal y el piloto de Ferrari logró esquivarlo a tiempo.



#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uNj8ONqjzm — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026

El panorama de la grilla: McLaren y Ferrari marcan el ritmo

La jornada de viernes mostró una paridad cambiante en la cima. En la primera tanda, Ferrari y Red Bull impusieron condiciones con Leclerc y Lewis Hamilton (Mercedes) al frente, seguidos de cerca por Max Verstappen y el joven Isack Hadjar.

En la FP2, el protagonismo viró hacia McLaren y Mercedes. Piastri dominó los relojes, escoltado por el joven Andrea Kimi Antonelli y George Russell. Por su parte, el rookie Arvid Lindblad (Racing Bulls) se consolidó como la sorpresa del día al ubicarse 5° y 9° en las respectivas sesiones.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Australia

La actividad para el piloto argentino y el resto de la parrilla continuará con los siguientes horarios: