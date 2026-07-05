Las tres dudas de Lionel Scaloni para el partido ante Egipto por los octavos de final

Tras el triunfo en suplementario ante Cabo Verde, Argentina se entrena en Miami y Scaloni evalúa tres dudas clave antes de enfrentar a Egipto.

La Selección argentina permanece concentrada en Miami , donde el entrenador Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles físicos y tácticos del equipo luego del exigente triunfo por 3-2 en tiempo suplementario ante Cabo Verde , mientras define tres dudas clave de cara al cruce con Egipto por los octavos del Mundial 2026.

El desgaste de los 120 minutos disputados obligó al cuerpo técnico a extremar cuidados y esperar la evolución de varios futbolistas hasta las horas previas al encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , donde se jugará el pase a los cuartos de final.

El entrenador mantiene una postura cautelosa y no quiere arriesgar a ningún jugador que no esté en condiciones óptimas. Por eso, analiza variantes en todas las líneas del equipo , con decisiones que se resolverán sobre la marcha.

La primera incógnita está en el sector defensivo. Facundo Medina terminó el último partido con signos de fatiga y molestias musculares tras el intenso esfuerzo. Si no logra recuperarse a tiempo, su lugar será ocupado por Nicolás Tagliafico , quien aporta experiencia y solidez en el lateral izquierdo.

En la mitad de la cancha aparece una de las disputas más abiertas. Alexis Mac Allister y Thiago Almada compiten por un lugar en el once inicial, mientras que Leandro Paredes surge como alternativa para darle mayor control al eje. En paralelo, Nicolás González también es considerado si el plan táctico apunta a más amplitud por las bandas.

La tercera duda se concentra en la ofensiva. La incógnita pasa por quién acompañará a Lionel Messi en el frente de ataque. La potencia de Lautaro Martínez y la presión constante de Julián Álvarez vuelven a dividir las posibilidades en la definición del equipo titular.

Último entrenamiento en Miami y viaje a Atlanta

La delegación argentina completó trabajos regenerativos en Miami, resguardando a los futbolistas tras las condiciones climáticas adversas en Florida. Según el cronograma oficial de la AFA, el plantel realizará su última práctica este domingo y luego viajará a Atlanta, donde quedará concentrado a la espera del duelo ante el combinado egipcio liderado por Mohamed Salah.

Con tres dudas abiertas en defensa, mediocampo y ataque, Scaloni terminará de delinear el equipo en las horas previas al partido, en un contexto donde cada decisión puede ser determinante para el futuro de la Selección argentina en el Mundial 2026.