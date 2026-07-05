Egipto se muestra confiado en la previa ante Argentina y minimiza la presencia de Lionel Messi: "Tenemos a Salah"

Desde el cuerpo técnico egipcio minimizan a Messi y destacan a Salah como su principal carta antes del cruce con Argentina por octavos.

El cuerpo técnico de Egipto expresó confianza en la previa del duelo ante Argentina por los octavos de final del Mundial 2026.

El cuerpo técnico de Egipto se mostró confiado en la antesala del cruce ante la Selección argentina por los octavos de final del Mundial 2026, y dejó en claro que no existe temor por la presencia de Lionel Messi , al tiempo que destacaron el liderazgo de su figura, Mohamed Salah .

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En la previa del encuentro, Ibrahim Hassan , integrante del cuerpo técnico dirigido por su hermano Hossam Hassan , fue categórico al referirse al desafío que representa enfrentar al capitán argentino y remarcó que el equipo está enfocado en su propio funcionamiento.

Consultado por el choque ante la Albiceleste, Hassan minimizó la influencia del astro argentino y puso el foco en su propio plantel. “ ¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel ”, expresó.

El mensaje buscó transmitir confianza interna y reforzar la idea de que Egipto llega al encuentro sin complejos frente a uno de los candidatos al título.

En paralelo, el integrante del cuerpo técnico destacó el presente de Mohamed Salah , a quien consideró en un gran momento dentro del equipo nacional. Según explicó, el delantero del Liverpool atraviesa una etapa de plena adaptación al ciclo de Hossam Hassan y se consolidó como la principal referencia ofensiva.

Mohamed Salah fue señalado como el eje del equipo egipcio antes del partido ante Argentina.

“Salah se está encontrando a sí mismo junto a Hossam Hassan y con la selección egipcia. Desde que asumimos el cargo, ha mostrado una versión diferente y es un gran ejemplo a seguir dentro del equipo”, afirmó.

Respecto a la situación del plantel, Hassan reconoció que hay jugadores con desgaste físico tras la exigente competencia, aunque descartó lesiones de gravedad. Sin embargo, advirtió que algunos nombres llegan con lo justo al duelo ante Argentina.

Egipto se prepara para enfrentar a la Selección argentina en un contexto de alta expectativa y tensión previa. @Anpic4k

“No hay lesionados en el equipo, pero sí algunos casos de fatiga. En cuanto a Mohamed Abdel Moneim y Ahmed Fatouh, es difícil que estén en forma para el partido contra Argentina”, explicó.

Confianza plena y objetivo claro en el Mundial

Por último, el integrante del cuerpo técnico elogió la planificación de su hermano y la preparación táctica del equipo, al tiempo que dejó un mensaje ambicioso sobre el objetivo en el torneo.

“Hossam Hassan es como un estudiante brillante que anticipa bien las preguntas. Estudia minuciosamente a los rivales e informa a los jugadores de todos sus detalles, de modo que llegan al partido plenamente preparados”, sostuvo.

Y cerró con una frase que resume el espíritu del equipo: “Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo”.