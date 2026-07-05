Mundial 2026: la FIFA confirmó al francés Francois Letexier como árbitro para el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final

El juez europeo fue designado para impartir justicia en el duelo del martes en Atlanta, donde la Selección buscará un lugar en cuartos de final.

La FIFA confirmó la designación arbitral para el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La FIFA confirmó que el francés François Letexier será el árbitro del encuentro entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un lugar entre los ocho mejores del torneo.

La designación fue oficializada este domingo y determinó que Letexier estará acompañado por una terna integrada mayoritariamente por árbitros franceses. El juez de 37 años afrontará así un nuevo compromiso en una Copa del Mundo que marca su estreno absoluto en este tipo de competencias.

El francés ya dirigió dos partidos en la actual edición del Mundial, ambos correspondientes a la fase inicial del certamen.

El encuentro se disputará el martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá un lugar en los cuartos de final.

Su debut fue en el encuentro entre Costa de Marfil y Ecuador , mientras que posteriormente estuvo al frente del empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita . En esos dos compromisos mostró un total de ocho tarjetas amarillas , manteniendo un criterio disciplinario firme sin necesidad de recurrir a expulsiones.

El choque entre Argentina y Egipto será, además, su primera participación en un partido de eliminación directa en esta Copa del Mundo.

¿Quién es François Letexier?

Nacido el 23 de abril de 1989 en Bédée, una pequeña comuna de la región de Bretaña, Francia, François Letexier es considerado uno de los árbitros de mayor proyección del fútbol europeo. Comenzó a dirigir partidos durante su adolescencia, debutó en la Ligue 1 con apenas 27 años y obtuvo la escarapela FIFA en 2017, lo que le permitió incorporarse al grupo Elite de la UEFA.

Además de su carrera como árbitro, trabaja como comisario de justicia en Francia, una profesión vinculada al ámbito judicial. Según explicó en distintas entrevistas, esa actividad le permitió desarrollar la capacidad de tomar decisiones bajo presión, una característica que también trasladó al arbitraje.

Más allá de tratarse de su primer Mundial, Letexier llega con una trayectoria consolidada en el fútbol europeo. Entre sus antecedentes más destacados figura haber dirigido la final de la Eurocopa 2024, en la que España derrotó 2-1 a Inglaterra para quedarse con el título continental.

También estuvo a cargo de la última final de la Europa League, disputada entre Friburgo y Aston Villa, encuentro que terminó con la consagración del equipo inglés de Emiliano "Dibu" Martínez.

Su presencia en ese tipo de compromisos le permitió consolidarse como uno de los árbitros con mayor proyección dentro de la UEFA antes de dar el salto a la máxima cita del fútbol mundial.

El árbitro francés dirigió el encuentro marcado por la polémica entre Vinicius Júnior y Gianluca Prestianni.

El antecedente de un partido que derivó en un cambio reglamentario

Otro de los encuentros que marcaron la carrera del árbitro francés fue el enfrentamiento entre Real Madrid y Benfica en Portugal, recordado por la polémica protagonizada por Vinicius Júnior y Gianluca Prestianni.

Ese episodio terminó siendo uno de los antecedentes que impulsaron la implementación de una nueva disposición reglamentaria en el fútbol internacional, convirtiéndose en uno de los partidos más recordados dentro de su trayectoria reciente.