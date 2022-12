5 datos increíbles de Australia, el próximo rival de la Selección en Qatar

De hecho, es el sexto país más grande del mundo, con 7,7 millones de km cuadrados, sólo superado por Rusia, Canadá, China, Estados Unidos y Brasil. Pero con 25.69 millones de habitantes (datos de 2020) resulta uno de los más despoblados. Nada menos que el 28.5% de la población nació fuera de Australia o tiene un padre o madre que nació en el extranjero. En Melbourne se encuentra la comunidad griega más numerosa de todo el planeta.

2. Fue colonizada por... presos.

La colonización británica de Australia comprendió el envío de unos 160 mil presos, entre fines del siglo XVIII y bien avanzado el XIX. Cabe acotar que se trataba de reos por delitos menores, en algunos casos insurrección a la Corona. En los uniformes se leía la sigla POME (Prisioners of Mother England). Por ello los australianos llaman a los británicos “pommies”.

3. Hogar del mayor rebaño de camellos del mundo.

Estimaciones oficiales sugieren que nada menos que 1 millón de ellos deambulan por el interior del país. ¿Cómo se llegó a cifra? Estos animales fueron importados en el siglo XIX desde Arabia, India y Afganistán para el transporte y el trabajo pesado. Pero con el nacimiento del motor de combustión interna, los camellos ya no fueron necesarios y se decidió liberar a varios en el medio natural.

4. Un ecosistema único.

A causa del largo aislamiento del resto del mundo, que tiene que ver con su especialísima ubicación geográfica, Australia cuenta con un ecosistema único. Es que durante siglos los habitantes no recibieron la visita de otras civilizaciones. Razón por la que las normas aduaneras son especialmente duras y restrictivas, no por paranoia como otros países, sino por entender que el ingreso de especies, animales, etc, extraños al país, pueden afectarlo especialmente.

5. El nombre canguro, no era canguro.

Según cuenta la leyenda, cuando los exploradores europeos preguntaron a los nativos el nombre de ese extraño animal saltarín, éstos en su lengua respondieron "kangaroo", que significa "no te estoy entendiendo". Los visitantes entendieron que así se llamaba el animal, y fue bautizado de esta manera. Es el animal típico australiano y emblema del país.