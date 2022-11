El dilema Scaloni

Nadie quiere mencionar al 2002 y hacen bien. A Corea - Japón, Argentina llegó siendo la mejor selección del mundo (este no es el caso) y con un entrenador que ya tenía un gran camino hecho, Marcelo Bielsa (tampoco este es el caso). El único parentesco, forzado a buscar uno, es la cantidad de jugadores que no están al 100. De todos modos, para tranquilidad de todos, los lesionados del 2002 eran jugadores irrecuperables para la competencia (Ayala, Caniggia) y aquí, en Qatar, Scaloni tiene a todos a disposición, aunque con actualidades diferentes. Otra gran diferencia --en favor de los futbolistas de hoy-- es que en 2002 y en el 94 y en todos los Mundiales, los jugadores venían de extenuantes temporadas de 60/70 partidos y aquí llegan en plena competencia de ligas y copas con un promedio de 18/20 partidos. Los dolores o molestias que puedan tener son habituales en esta parte del año. El propio Messi no está 10, pero está 7.5/8 puntos y jugará sin ninguna merma física.