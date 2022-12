Scaloni prueba variantes para reemplazar a Di María: ¿cambio de nombres o de esquema?

En ese sector del ataque y en el lateral derecho (Nahuel Molina o Gonzalo Montiel) parecen estar las plazas a definir en la formación titular en relación a la pasada victoria sobre Polonia, según lo ensayado este viernes en la Universidad de Qatar.

La disposición de Molina o Montiel -uno de los jugadores del plantel que acumula una tarjeta amarilla- se relaciona con las características del rival, al que notaron con mucha rapidez por las bandas en el análisis de video realizado el jueves.

En el sector izquierdo no hay dudas: repetirá el "Huevo" Marcos Acuña, cuyo estado físico es óptimo para encarar el partido. "Está bien", aseguró Scaloni este viernes en la conferencia de prensa anterior a la práctica.

Di María, en cambio, padece una molestia en el cuádriceps, por la que fue reemplazado en el segundo tiempo del partido con Polonia.

"¿Contractura? Tienen más información que yo", ironizó el entrenador argentino ante una consulta que incluyó el diagnóstico del jugador. "Esperemos hasta mañana, si está bien, estará en consideración", avisó el entrenador de la Selección.

Por lo pronto, este viernes probó a "Papu" Gómez, quien fue titular en la línea media en el debut con Arabia Saudita (1-2), y también con Correa, uno de los que todavía no sumó minutos en esta Copa del Mundo. No obstante, no está descartado el ingreso de Leandro Paredes como volante central, con Enzo Fernández abocado a la labor ofensiva y Lionel Messi y Julián Álvarez como delanteros.

El jugador de Atlético de Madrid había quedado inicialmente fuera de la lista de 26 convocados pero se sumó con el plantel ya instalado en Doha debido a la lesión del delantero de Inter (Italia) Joaquín Correa.

De esta manera, un probable equipo de Argentina para mañana es el siguiente: Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Di María, Gómez o Correa.

Argentina y Australia disputarán un cupo en los cuartos de final de Qatar 2022 este sábado desde las 16:00 en el estadio Ahmad bin Ali, con capacidad para 45.032 espectadores.