Sin Romero y con dos dudas, Scaloni define las piezas para enfrentar a Honduras El defensor, hombre clave en el equipo, todavía no recibió la visa para entrar a EEUU y no estará el viernes. Martínez ya voló a Miami tras recibir la suya. El DT aún no decidió quién serán el lateral y el volante por izquierda.