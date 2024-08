Sergio Romero respaldó a Diego Martínez: "El entrenador está fuerte y no deja cabos sueltos"

El arquero de Boca respaldó al entrenador Diego Martínez al destacar su trabajo y señalar que "no deja cabos sueltos". Esto tras la victoria por 1 a 0 sobre Cruzeiro de Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Sabemos que en Boca todo es dos o tres veces más grande que en otro club. El entrenador está fuerte, no deja cabos sueltos, trabaja. Nosotros tenemos que responder en el campo, muchas veces el juego vistoso que él quiere no sale y tenemos que saber embarrarnos para que en los momentos que no fluye el juego podamos salir adelante", asegurò Romero.