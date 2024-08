Moretti corre a Ortigoza del fútbol y lo reemplaza con un hombre de Sturzenegger, principal impulsor de las SAD

Embed - San Lorenzo de Almagro on Instagram: "COMUNICADO OFICIAL El presidente Marcelo Moretti resolvió lanzar un plan de reestructuración general del fútbol de San Lorenzo con el objetivo de potenciarlo en todos sus aspectos, partiendo de una línea de trabajo que privilegie una perfecta sintonía entre todas sus áreas. Habrá una nueva Secretaría de Fútbol Profesional. Estará liderada por el dirigente Julio Lopardo, quien ya fue presentado por el presidente ante el plantel profesional y el cuerpo técnico luego del entrenamiento matutino de este domingo. Además, la Secretaría estará integrada por el vocal Alejandro Tamer y por los ex jugadores azulgranas Angel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez, ambos como coordinadores. Mientras tanto, Ariel Graña continuará desarrollando su tarea a cargo del staff del plantel profesional. La reestructuración impulsada por el presidente también alcanzará a las Divisiones Inferiores. En la próxima reunión de Comisión Directiva se tratarán las designaciones del vocal Javier Allievi como presidente de la Subcomisión de Fútbol Juvenil, de Ricardo Saponare como vicepresidente y del asambleísta Ignacio Carreira como secretario y encargado de la Reserva." View this post on Instagram A post shared by San Lorenzo de Almagro (@sanlorenzo)

Estos cambios se formalizaron el domingo a través de un comunicado oficial. “Habrá una nueva Secretaría de Fútbol Profesional. Estará liderada por el dirigente Julio Lopardo, quien ya fue presentado por el presidente ante el plantel profesional y el cuerpo técnico luego del entrenamiento matutino de este domingo. Además, la Secretaría estará integrada por el vocal Alejandro Tamer y por los ex jugadores azulgranas Angel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez, ambos como coordinadores. Mientras tanto, Ariel Graña continuará desarrollando su tarea a cargo del staff del plantel profesional”, dice el texto.

No obstante, por tratarse de un tema sensible en la cultura del club, el estatuto de San Lorenzo impide la privatización o cualquier otro formato que no fuera el de sociedad civil sin fines de lucro. Por lo tanto, revertir esa situación no sería una tarea sencilla. Asimismo, recientemente Claudio “Chiqui” Tapia advirtió al Gobierno de Javier Milei que los clubes que opten por el formato SAD quedarán automáticamente excluidos de las competiciones de la AFA.

Mientras tanto, el martes San Lorenzo jugará un partido decisivo contra Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El clima con el que llega el equipo de Romagnoli dista de ser el mejor.