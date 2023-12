Simone Biles de su lucha por la salud mental al posible regreso en los Juegos Olímpicos de París 2024

El retorno oficial de Biles fue durante el US. Classis de Chicago en agosto de 2023 , en donde, aclamada por más de 10.000 fanáticos , se consagró como la ganadora de la competencia. La federación estadounidense anunció que la atleta ya tiene asegurado un lugar en el olimpo deportivo estadounidense para la próxima cita olímpica que comenzará el 26 de julio del 2024 en París.

Foto biles reuters.jpg Biles, durante una prueba en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021. Reuters

Luego de la tensa situación, las teorías comenzaron a surgir. Fue el propio equipo de Estados Unidos el que confirmó que Biles se retiraba por un “tema mental” que está atravesando. No era una casualidad, tan solo unas horas antes la gimnasta se había sincerado acerca de la presión que sentía: “Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, a veces es difícil”.