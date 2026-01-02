Sorpresa en el tenis: Venus Williams volverá a jugar con 45 años el Abierto de Australia

El Australian Open 2026 contará con una de las mejores tenistas de todos los tiempos en el cuadro femenino: Venus Williams, con 45 años, volverá a competir.

Sorpresa en el tenis: Venus Williams volverá a jugar con 45 años el Abierto de Austraila

Venus Williams (581° y ex N°1 WTA), mítica tenista estadounidense de 45 años , recibió la octava y última invitación para competir en el cuadro principal del Abierto de Australia , primer Grand Slam del año que se disputará del 18 de enero al 1 de febrero.

Con esta wild card, la mayor de las hermanas Williams volverá a un torneo que no juega desde 2021, convirtiéndose además en la mujer de mayor edad en participar de este certamen, superando el récord que anteriormente tenía la japonesa Kimiko Date , que tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda en la edición del 2015.

"Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano. Tengo muchísimos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera" , dijo Williams, tras conocer la invitación.

La veterana, finalista individual del Abierto de Australia en 2003 y 2017, cuenta en su palmarés con siete trofeos de Grand Slams: cinco en Wimbledon y dos US Open .

Cabe recordar que en Australia también alcanzó las semifinales en 2001 y otros seis cuartos de final, lo que contribuyó a su récord de victorias y derrotas en el torneo de 54-21.

También fue cuatro veces campeona de dobles (2001, 2003, 2009 y 2010 junto a su hermana Serena) y ganó el título de dobles mixtos con Justin Gimelstob en 1998.

"Venus es una auténtica leyenda y pionera de nuestro deporte; es una inspiración para todos nosotros. Estoy encantado de volver a verla en la cancha tanto en el Hobart International como en el Abierto de Australia", declaró Craig Tiley, director del Abierto de Australia.

Como preparación, Williams disputará el torneo de Auckland en Nueva Zelanda, que se celebrará del 5 al 11 de enero. Venus estuvo más de dos años sin jugar, hasta su regreso al circuito en julio pasado.