Batalla de los sexos: Nick Kyrgios se quedó con el duelo ante Aryna Sabalenka

En la cuarta edición del duelo tenístico entre hombres y mujeres, el australiano ganó ante la número uno del mundo con reglas especiales. El duelo fue cuestionado por el público general.

El controversial tenista australiano Nick Kyrgios se quedó este domingo con el partido de exhibición ante la número uno del ranking WTA, Aryina Sabalenka , en la cuarta edición de la " Batalla de los Sexos ". El jugador, con evidente falta de rodaje y falencias físicas, se impuso por 6-3 y 6-3 en un encuentro que fue muy cuestionado por el público general aunque se llevó a cabo en un clima de fiesta, risas, amistad y demostraciones de la calidad de ambos jugadores.

El evento se llevó a cabo en Dubái y, a diferencia de las ediciones anteriores, se impusieron reglas especiales con el objetivo de impulsar el espectáculo y llevar mayor nivel de atención internacional. No hubo cambios de lado después de cada set, cada jugador contó con un solo saque por punto -fallar en el primer intento significaba perder el punto- y las dimensiones de la cancha del lado de Sabalenka fueron reducidas un 9% respecto al estándar, para equiparar fuerzas.

Aún así, con un doble 6-3 el tenista de 30 años nacido en Camberra, quien solamente disputó cinco encuentros en la pasada temporada -1 victoria y 4 derrotas- logró quedarse con la victoria .

"Fue un partido difícil. Es una competidora increíble y una gran campeona. Ha ganado varios Gran Slam . Era una gran oportunidad. Tuve que concentrarme porque pegaba golpes increíbles. Me encantaría volver a jugar con ella y demostrarle lo que me queda. Fue una batalla reñida. No me siento ganador esta noche . Es un espectáculo ver a alguien como Aryna aquí. Es un gran paso adelante para el tenis ", expresó el australiano luego del encuentro amistoso.

El partido, como gran parte de las exhibiciones en el tenis, se llevó a cabo con muy baja intensidad. Ambos jugadores se mostraron estáticos y buscaron reafirmar el tinte amistoso en lugar de querer vencer a su oponente. Desde los servicios, Kyrgios se hizo fuerte y consiguió el triunfo sin mayor esfuerzo.

"Me encantaría una revancha. Es un desafío para mí misma. Me gustaría volver a jugar. Contra un chico es diferente. Todo es más rápido. Espero tener una buena recuperación y estar lista para la temporada", afirmó la número uno del mundo después de cometer grandes errores a lo largo del partido. A pesar de la derrota, Sabalenka fue la gran protagonista del partido, ya que no sólo dejó ver su enorme calidad sino que, como es habitual en ella, aportó un show adicional para los espectadores. Incluso, durante uno de los descansos empezó a bailar "La Macarena" en medio de la cancha mientras se reía ante las cámaras.

La historia de la "Batalla de los sexos"

Esta fue la cuarta edición de la "Batalla de los sexos". Las anteriores habían sido entre Bobby Riggs y Margaret Court, Riggs y Billie Jean King, ambos en 1973, y después Martina Navratilova ante Jimmy Connors (1992).

La australiana Margaret Court fue la primera en aceptar el desafío, el 13 de mayo de 1973, con motivo del Día de la Madre. A pesar de haber ganado tres Grand Slam ese mismo año, la jugadora no logró imponerse ante Riggs (55 años, entonces), que ganó 6-2 y 6-1 en Ramona (California), en un partido que él mismo apodó inmediatamente la “masacre del Día de la Madre”.

Sin embargo, la historia se dio vuelta ese mismo año en un duelo que quedaría en el recuerdo. Apenas cuatro meses después, se repitió la "Batalla de los Sexos" entre la estadounidense Billie Jean King (29 años), quien sí logró vencer a Riggs por 6-4, 6-3 y 6-3. El duelo había generado una enorme expectativa en la previa. Hubo 30.000 personas viéndolo en vivo en Houston y más de 90 millones de telespectadores.

La victoria de King marcó un antes y un después en el reclamo de las jugadoras que pedían ganar tanto dinero como sus pares hombres. El partido fue tan significativo que incluso tuvo una adaptación cinematográfica en 2017, protagonizada por Emma Stone y Steve Carell.

“Nos habría hecho retroceder 50 años si no hubiera ganado este partido”, sostuvo la estadounidense tras su victoria contra Riggs. “Más que por la gloria, era importante vencerlo por el cambio social y por la forma en la que el público y el deporte veían a las jugadoras”, agregó.

Diecinueve años después de su derrota contra Billie Jean King, Riggs participó esta vez como comentarista de televisión en la lucrativa Batalla de los Campeones entre los estadounidenses Jimmy Connors (40 años) y Martina Navratilova (35 años).

Este partido fue un negocio más que una oportunidad de revancha para los hombres, afirmó Connors, bien consciente de que el ganador se llevaría un cheque de 500.000 dólares. Finalmente, el estadounidense se impuso por 7-5 y 6-2 contra la exnúmero uno en un hotel-casino de Las Vegas.