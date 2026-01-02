La Fórmula 1 confirmó su calendario para 2026: los 24 Grandes Premios que correrá Colapinto

La FIA anunció cómo será la nueva temporada de la Fórmula 1, con 24 Grandes Premios y nuevas sedes. Conocé los detalles.

La Fórmula 1 confirmó en las últimas horas el calendario de la temporada 2026 , que volverá a contar con 24 Grandes Premios . El comienzo y el final serán los mismos que el año pasado: Australia primero y Abu Dhabi último.

La nueva temporada de la categoría reina del automovilismo arrancará el viernes 6 de marzo con las primeras prácticas en Melbourne, Australia . El sábado 7 será la clasificación y el domingo 8, la carrera .

En marzo habrá otros dos Grandes Premios: China (Shanghái), del 13 al 14; y Japón (Suzuka), del 27 al 29. La gira asiática se cerrará en abril con Bahréin (Sakhir), del 10 al 12 de abril, y Arabia Saudita (Jeddah), del 17 al 19 de ese mes.

Norteamérica será la siguiente parada, con el Gran Premio de Miami (Estados Unidos) entre el 1° y el 3 de mayo, y el de Montreal (Canadá), entre el 22 y el 24.

Luego de eso, habrá nueve Grandes Premios europeos seguidos: Mónaco, del 5 al 7 de junio; Barcelona (España), del 12 al 14; Austria (circuito de Spielberg), del 26 al 28; Gran Bretaña (circuito de Silverstone), del 3 al 5 de julio; Bélgica (circuito de Spa-Francorchamps), del 17 al 19, y Hungría (Budapest), del 24 al 26.

Luego de eso será el receso de mitad de temporada para volver con el Gran Premio de Países Bajos (circuito de Zandvoort), del 21 al 23 de agosto. En setiembre será el único de Italia, el de Monza, del 4 al 6, y la gira europea se cerrará con el Gran Premio de Madrid, que se suma al calendario.

Este último se correrá en el circuito de Madrid, que está pendiente de la homologación de la FIA, por lo que hay que esperar. Toma el lugar del Gran Premio de Emilia-Romaña, Italia, que no estará en el calendario de este año.

Del 24 al 26 de setiembre será el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, y del 9 al 11 de octubre otro asiático: Singapur.

La gira de “Las Américas” será a partir del 23 de octubre (carrera el 25) con el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin. Del 30 de octubre al 1° de noviembre será el de México; del 6 al 8, el de San Pablo (Brasil) en Interlagos, y del 19 al 21, el de Las Vegas, el tercero de Estados Unidos.

Las últimas dos carreras del año volverán a ser en Medio Oriente. Del 28 al 29 de noviembre en Qatar y del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi.

Así será el calendario de la Fórmula 1 en 2026: