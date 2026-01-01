La primera parada en esta temporada 2026 para el equipo de tenis argentino será la United Cup, el torneo mixto por equipos que se disputará del 2 al 11 de enero en Australia, con sedes en Perth y Sídney. Este evento marcará el inicio oficial de los calendarios ATP y WTA antes del Abierto de Australia.
United Cup: la Argentina debuta ante España con Sebastián Báez y Solana Sierra
Será el primer torneo que disputará el equipo argentino en la temporada 2026 dentro del circuito.
La United Cup reúne a 18 países divididos en seis grupos y funciona como la primera gran prueba competitiva del año, con la mira puesta en Melbourne. Cada serie incluye un partido individual masculino, uno femenino y un dobles mixto, en un formato que reparte puntos para los rankings ATP y WTA y más de u$s11 millones en premios.
El equipo nacional estará encabezado por Sebastián Báez y Solana Sierra en los singles, acompañados por Marco Trungelliti, María Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo.
Cuándo y dónde ver a Argentina en la United Cup
Argentina integra el Grupo A en Perth junto a España y Estados Unidos, el vigente campeón. El debut será el viernes 2 de enero frente al conjunto español, mientras que el sábado 3 disputará el encuentro frente ante los norteamericanos, liderados por Taylor Fritz y Coco Gauff. Ambos encuentros se jugarán en horarios nocturnos para el público argentino.
En Argentina, el torneo podrá verse en vivo por TyC Sports, además de Tennis TV y el canal oficial de la United Cup en YouTube.
