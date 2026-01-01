SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de enero 2026 - 14:31

United Cup: la Argentina debuta ante España con Sebastián Báez y Solana Sierra

Será el primer torneo que disputará el equipo argentino en la temporada 2026 dentro del circuito.

El conjunto argentino inicia su temporada con el torneo mixto de Australia.

La primera parada en esta temporada 2026 para el equipo de tenis argentino será la United Cup, el torneo mixto por equipos que se disputará del 2 al 11 de enero en Australia, con sedes en Perth y Sídney. Este evento marcará el inicio oficial de los calendarios ATP y WTA antes del Abierto de Australia.

La United Cup reúne a 18 países divididos en seis grupos y funciona como la primera gran prueba competitiva del año, con la mira puesta en Melbourne. Cada serie incluye un partido individual masculino, uno femenino y un dobles mixto, en un formato que reparte puntos para los rankings ATP y WTA y más de u$s11 millones en premios.

El equipo nacional estará encabezado por Sebastián Báez y Solana Sierra en los singles, acompañados por Marco Trungelliti, María Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo.

atp tour

Cuándo y dónde ver a Argentina en la United Cup

Argentina integra el Grupo A en Perth junto a España y Estados Unidos, el vigente campeón. El debut será el viernes 2 de enero frente al conjunto español, mientras que el sábado 3 disputará el encuentro frente ante los norteamericanos, liderados por Taylor Fritz y Coco Gauff. Ambos encuentros se jugarán en horarios nocturnos para el público argentino.

En Argentina, el torneo podrá verse en vivo por TyC Sports, además de Tennis TV y el canal oficial de la United Cup en YouTube.

