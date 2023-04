Su máximo admirador: el hijo del Dibu Martínez imitó su baile al recibir un premio

Pero en las últimas horas se pudo ver que no sólo los hinchas repiten los históricos pasos del arquero de la Selección argentina. Mandinha Martínez, esposa del "Dibu", publicó en redes sociales a su propio hijo festejando con ese baile una distinción al mejor arquero.

Hijo Dibu Martínez.mp4

El destacado jugador del Aston Villa, distinguido como mejor arquero del mundo en los premios The Best, es reconocido no sólo por su excelente rendimiento en el arco sino por sus divertidas celebraciones y distracciones a rivales a la hora de atajar.