Sufre Racing: una de sus figuras se desgarró y se pierde los clásicos contra Independiente y River







Se confirmó que una de las grandes figuras de Racing sufrió una lesión muscular y no podrá jugar los clásicos venideros. ¿Cómo lo podría reemplazar Gustavo Costas?

Juan Ignacio Nardoni, mediocampista de Racing, se lesionó en el duelo ante Vélez por el choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras los estudios realizados al jugador, se constató una lesión muscular en el bíceps femoral derecho.

De esta manera, el jugador santafesino no podrá jugar contra Independiente este fin de semana y también se perderá el duelo del jueves de la semana próxima, frente a River, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Quien se perfila con mayores chances de ocupar su lugar es Bruno Zuculini, aunque Matías Zaracho podría ser otra de las alternativas para reemplazarlo en la zona del mediocampo "albiceleste".

La pregunta del millón es si Nardoni podrá jugar las semifinales de la Copa Libertadores ante Estudiantes o Flamengo. Todo indica que sí, pero lo haría con lo justo y sin tiempo de tomar ritmo en algún partido previo.

