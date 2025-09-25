SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
25 de septiembre 2025 - 11:41

Sufre Racing: una de sus figuras se desgarró y se pierde los clásicos contra Independiente y River

Se confirmó que una de las grandes figuras de Racing sufrió una lesión muscular y no podrá jugar los clásicos venideros. ¿Cómo lo podría reemplazar Gustavo Costas?

Sufre Racing: una de sus figuras se desgarró y se pierde los clásicos contra Independiente y River

Sufre Racing: una de sus figuras se desgarró y se pierde los clásicos contra Independiente y River

Juan Ignacio Nardoni, mediocampista de Racing, se lesionó en el duelo ante Vélez por el choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras los estudios realizados al jugador, se constató una lesión muscular en el bíceps femoral derecho.

De esta manera, el jugador santafesino no podrá jugar contra Independiente este fin de semana y también se perderá el duelo del jueves de la semana próxima, frente a River, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Informate más

Quien se perfila con mayores chances de ocupar su lugar es Bruno Zuculini, aunque Matías Zaracho podría ser otra de las alternativas para reemplazarlo en la zona del mediocampo "albiceleste".

La pregunta del millón es si Nardoni podrá jugar las semifinales de la Copa Libertadores ante Estudiantes o Flamengo. Todo indica que sí, pero lo haría con lo justo y sin tiempo de tomar ritmo en algún partido previo.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias