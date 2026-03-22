Susto en Racing: Marcos Rojo volvió a golpear a un compañero con un planchazo en el triunfo ante Belgrano

El defensor impactó a Di Césare en pleno partido y reavivó la polémica. La Academia ganó 2-1 en Córdoba con Cambeses como figura tras atajar un penal.

Marcos Rojo volvió a quedar en el centro de la polémica por un golpe a un compañero.

Marcos Rojo protagonizó un nuevo episodio polémico en Racing tras golpear a su compañero Marco Di Césare con un planchazo en pleno partido ante Belgrano, en un encuentro que la Academia terminó ganando 2-1 en Córdoba y que tuvo a Facundo Cambeses como figura tras atajar un penal determinante.

La escena ocurrió en el primer tiempo en el estadio Julio César Villagra. Rojo fue a despejar un centro dentro del área, pero en la acción impactó de lleno contra Marco Di Césare , a quien le aplicó un planchazo que lo dejó tendido en el césped.

El árbitro Andrés Merlos detuvo inmediatamente el juego para verificar el estado del defensor, mientras desde el banco de Racing crecía la preocupación. A pesar del fuerte golpe, Di Césare logró reincorporarse y no sufrió consecuencias mayores.

No es la primera vez que Rojo queda en el foco por una acción de este tipo. En la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025 ante Flamengo, en Río de Janeiro, el defensor había lesionado a Santiago Sosa , provocándole una fractura del hueso malar derecho, dejándolo fuera de la competencia.

Más allá del incidente, el partido tuvo intensidad desde el inicio. Belgrano avisó temprano con un remate de Nicolás Fernández que pasó cerca, mientras que Racing intentó responder con una jugada de Santiago Solari que fue anulada por offside.

Con el correr de los minutos, el equipo de Gustavo Costas tomó el control del juego y encontró la ventaja a la media hora. Tras una buena combinación por izquierda, Adrián “Toto” Fernández definió con precisión para marcar el 1-0.

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El momento clave llegó poco después, cuando Belgrano tuvo la chance de empatar. Un remate que rozó la mano de Solari fue revisado por el VAR y derivó en penal. Uvita Fernández se hizo cargo, pero Cambeses adivinó la intención y desvió el disparo al córner, sosteniendo la ventaja.

Golpe por golpe y triunfo de la Academia

En el segundo tiempo, Belgrano logró la igualdad a los 10 minutos con un potente remate del Chino Zelarayán desde afuera del área, que se metió junto al palo derecho.

Sin embargo, la reacción de Racing fue inmediata. A los 15 minutos, Gabriel Rojas envió un centro, Santiago Sosa la bajó de cabeza y Di Césare apareció por el segundo palo para marcar el 2-1, en una revancha personal tras el golpe sufrido en la primera parte.

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El cierre del partido tuvo a Cambeses como gran protagonista. El arquero volvió a responder ante Zelarayán y luego le ahogó el grito a Lucas Passerini en tiempo de descuento, consolidándose como la figura del encuentro.

Un triunfo con sabor a polémica

Racing se quedó con tres puntos clave que lo dejan tercero en la Zona B con 18 unidades, a uno de Belgrano.

Mientras la Academia celebra el resultado y se enfoca en sus próximos compromisos (por Copa Argentina ante San Martín de Formosa y luego el clásico frente a Independiente), el defensor suma un nuevo episodio que no pasa desapercibido y que vuelve a generar preocupación puertas adentro.