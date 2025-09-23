Racing le ganó con autoridad a Vélez y llegó a semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 28 años







La Academia mantuvo el control del encuentro y sentenció la serie con un gol de Santiago Solari en el minuto 81. En la próxima instancia, enfrentará a Estudiantes o Flamengo.

Santiago Solari convirtió el gol de la victoria para Racing.

Al igual que en el partido de ida, Racing le ganó a Vélez por 1-0 en Avellaneda para sellar la primera serie de cuartos de final de la Copa Libertadores y sacar un boleto a la semifinal del torneo por primera vez en 28 años. Si bien fue un partido cerrado, sin grandes rendimientos de ninguno de los dos lados, la Academia anotó el gol de la victoria a los 81 minutos y dejó sin posibilidades al Fortín.

Aunque Vélez tenía la obligación de salir a buscar el partido desde el primer minuto para revertir el resultado de la ida (victoria de Racing por 1-0 con gol de "Maravilla" Martínez), el equipo de Liniers no mostró la misma versión que la semana pasada y en ningún momento logró imponerse en Avellaneda. Sin mucho, Racing se hizo del control del encuentro desde el comienzo, con reiteradas oportunidades de gol, sobre todo desde la pelota parada.

La primera llegada del partido para el local llegó a los 13 minutos del primer tiempo, con un remate lejano del mediocampista Agustín Almendra, que salió bajo y fue contenido por el arquero Tomás Marchiori, sobre su palo derecho. Un minuto más tarde, un córner al segundo palo fue cabeceado por el defensor Franco Pardo, cuyo tiro bajo al palo izquierdo del arquero fue desviado por Marchiori.

A los 40 minutos, Solari se escapó por el costado derecho y buscó el gol con un remate bajo al primer palo, que dio en el costado externo de la red.

Para la segunda mitad, Guillermo Barros Schelotto hizo una serie de cambios para cambiarle la cara a su equipo y que pudiera tomar el control de la pelota y generar mejores oportunidades: ingresaron Manuel Lanzini y Tobías Andrada para reemplazar a Tomás Galván y a Rodrigo Aliendro respectivamente.

Así, Vélez salió a jugar mejor y tuvo varias llegadas al área aunque no logró la profundidad necesaria. Recién puso en riesgo el arco del local con un remate potente de Imanol Machuca que se le escapó a Facundo Cambeses. Sin embargo, el arquero reaccionó rápidamente y transformó su error en una salvada impresionante sobre la línea -tan al borde que el árbitro inicialmente había dado gol- que terminó dejando a Vélez sin el empate. Cuando el partido empezaba a plancharse, con el Fortín ya sin ideas en ataque, Racing recuperó el control del juego y finalmente sentenció el asunto con una jugada excelente por izquierda del lateral Gabriel Rojas, que lanzó un centro atrás y Santiago Solari sólo tuvo que empujar la pelota para convertir con el arco vacío. Contra quién jugará Racing la semifinal de la Copa Libertadores En la próxima instancia, el equipo de Gustavo Costas, campeón vigente de la Copa Sudamericana, tendrá que enfrentar al ganador del cruce entre Estudiantes y Flamengo. El conjunto brasileño se quedó con el partido de ida por 2-1 -una diferencia que podría haber sido más abultada- y la serie se terminará de definir este jueves en La Plata.