Antes de Bad Bunny, los latinos que hicieron historia en el Super Bowl

A diferencia de sus predecesores, el músico puertorriqueño llega como el primer artista solista latino en encabezar el show cantando mayoritariamente en español.

La confirmación de Bad Bunny como el acto estelar del Super Bowl LX en el Levi's Stadium no es solo un hito en su carrera; es la culminación de un largo viaje para la música latina en el evento deportivo más grande de Estados Unidos.

Benito Antonio Martínez Ocasio , tras hacer historia hace apenas unos días al ganar el Grammy al Álbum del Año con su proyecto enteramente en español, "Debí Tirar Más Fotos", se prepara ahora para una de las mayores "fiestas" de su vida ante una audiencia global.

Sin embargo, el camino hacia este momento fue pavimentado por otros gigantes. Aquí repasamos la historia de los latinos que han dejado su huella en el escenario del medio tiempo.

Mucho antes de que el reggaetón dominara las listas, Gloria Estefan , fue la encargada de abrir las puertas. Su presencia no fue casualidad: representaba la fuerza de la comunidad cubana en Estados Unidos.

El año 2000 marcó un cambio generacional. Con la llegada del nuevo milenio, la NFL buscó un sonido más global y juvenil.

1999 (Super Bowl XXXIII): En una explosión de salsa y swing, Gloria compartió el escenario con Stevie Wonder, consolidándose como la artista latina con más apariciones en este evento.

1995 (Super Bowl XXIX): Regresó a Miami en un show temático de Indiana Jones junto a su banda, Miami Sound Machine , y el virtuoso trompetista cubano Arturo Sandoval , quien aportó la sofisticación del jazz latino al emparrillado.

1992 (Super Bowl XXVI): Estefan fue la primera gran estrella latina en actuar. Aunque el show tenía un tono muy distinto ("Magia del Invierno"), su participación rompió el molde de las bandas de marcha.

En el Super Bowl XXXIV, celebrado en Atlanta, Enrique Iglesias y Christina Aguilera (de raíces ecuatorianas) unieron fuerzas. Aunque compartieron escenario con Phil Collins y Toni Braxton, su interpretación de "Celebrate the Future Hand in Hand" fue un testimonio de que el pop con ADN hispano ya era parte integral de la cultura estadounidense.

La revolución de 2020: Shakira y J.Lo

Si hubo un momento de ruptura total, fue el Super Bowl LIV en Miami. Por primera vez, dos mujeres latinas lideraron el espectáculo principal. Shakira y Jennifer Lopez no solo ofrecieron un show de primer nivel, sino que trajeron consigo a la nueva guardia: J Balvin y, curiosamente, un joven Bad Bunny, quien en aquel entonces participó como invitado especial interpretando versos de "I Like It".

Este show fue simbólico por su carga cultural, incluyendo ritmos como la champeta, la salsa y el reggaetón, demostrando que la música en español no necesitaba traducción para emocionar a millones.

Un hito histórico para 2026

La actuación de Bad Bunny este domingo 8 de febrero será distinta a todas las anteriores. A diferencia de sus predecesores, Benito llega como el primer artista solista latino en encabezar el show cantando mayoritariamente en español.

Con los Seahawks y los Patriots listos para el duelo, el mundo no solo estará atento al balón, sino a cómo un joven de Vega Baja transforma el estadio en la discoteca más grande del planeta.