Green Day encabezará la ceremonia de apertura del Super Bowl LX

La banda de punk rock Green Day inaugurará el Super Bowl LX con una actuación inaugural que celebrará seis décadas del evento de la NFL. El grupo, cuatro veces ganador del Grammy, regresará a sus raíces en el Área de la Bahía para honrar y dar la bienvenida a generaciones de MVP del Super Bowl, según un anuncio de la NFL.

La banda compuesta por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool , se presentará en Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero.

"¡Estamos súper emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 en nuestro patio trasero!", declaró Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day, en un comunicado. "Nos honra dar la bienvenida a los MVP que han marcado el juego y abrir la noche para los fans de todo el mundo. ¡A divertirse! ¡A cantar!"

Tim Tubito, director sénior de eventos y presentaciones de partidos de la NFL, añadió: «Celebrar 60 años de historia del Super Bowl con Green Day como banda local, a la vez que honramos a las leyendas de la NFL que han contribuido a definir este deporte, es una forma increíblemente conmovedora de inaugurar el Super Bowl LX . Trabajando junto a NBC Sports para esta ceremonia inaugural, esperamos crear una celebración colectiva para los aficionados en el estadio y en todo el mundo».

La banda californiana ganadora de cinco premios Grammy se une a los cantantes Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones , que también participarán en la ceremonia de apertura.

Expectativa por el show de Bad Bunny en el Super Bowl

La expectación por la oferta musical del Super Bowl se encendió en septiembre del año pasado por la designación de Bad Bunny como artista principal debido al rechazo de seguidores del movimiento Make América Great Again (MAGA) 'Hacer que América vuelva a ser grande'.

La polémica se avivó el sábado pasado, luego de que el puertorriqueño publicó en su Instagram un vídeo promocional titulado "El 8 de febrero el mundo bailará".

En la pieza suena su reciente éxito 'Baile inolvidable' del álbum "Debí tirar más fotos", mientras el baila en un jardín junto a una mujer latina, que luego es relevada por hombres y mujeres de distintas nacionalidades, en un mensaje de apertura a múltiples culturas.