Qué dijo Marcelo Gallardo sobre la larga lista de lesionados de cara al duelo de Copa Libertadores







El entrenador de River se refirió a los nuevos lesionados y los que se están recuperando de cara al partido trascendental del jueves ante Libertad de Paraguay, por los octavos de la Copa Libertadores.Q

Qué dijo Gallardo sobre la larga lista de lesionados de cara al duelo de Copa Libertadores

Tras el buen triunfo ante Godoy Cruz por 4-2 de local, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y se refirió a los nuevos lesionados y los que se están recuperando de cara al partido trascendental del jueves ante Libertad de Paraguay, por los octavos de la Copa Libertadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fabricio Bustos, por una torcedura en su tobillo izquierdo, y Juan Fernando Quintero, por una molestia en su rodilla izquierda, tuvieron que ser reemplazados y generaron preocupación.

"Bustos tuvo un esguince de tobillo", confirmó el DT . Y agregó al respecto: "Veremos cuál es la gravedad mañana. A priori no sería de mucha importancia". Mientras que en el caso del colombiano, Gallardo sembró tranquilidad al resaltar que "Juanfer salió por una molestia en la rodilla, creemos que no va a ser nada preocupante". De esta manera, está confirmado que Bustos no estará disponible ante Libertad y habrá que esperar la evolución de Quintero.

Por otro lado, Gallardo también se refirió a las recuperaciones de dos jugadores importantes que apuntan a volver en la Copa tras sus esguinces de rodilla. "Salas y Martínez Quarta están mejor, se entrenaron en estos días con mayor normalidad y si todo va bien iremos evaluando entre lunes y martes para ver cómo se sienten y si pueden ser tenidos en cuenta el jueves", expresó el DT.

A ellos, la enfermería de River se completa con dos roturas de ligamento de rodilla de Germán Pezzella y Agustín Ruberto, y la sinovitis de Paulo Díaz, que descansó este domingo y volvería a ser titular el jueves por la Libertadores.