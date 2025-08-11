Confirmado: ¿cuándo juega River los octavos de final de la Copa Argentina ante Unión?







La AFA confirmó la fecha y sede del partido de octavos de final entre River y Unión de Santa Fe. El vencedor del duelo se enfrentará luego nada menos que a Racing.

Se confirmó la fecha y sede en la que River enfrentará a Unión, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Tras eliminar a San Martín de Tucumán en 16avos, el "Millonario" enfrentará al "Tatengue" en octavos el día jueves 28 de agosto, a las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Lo cierto es que River tendrá 72 horas de descanso para afrontar el compromiso, ya que el lunes previo visitará a Lanús en La Fortaleza por el Torneo Clausura. Lo malo será el desgaste, ya que pasará a jugar seis partidos en dos semanas.

El beneficio radica en el hecho de que Gallardo no perderá a ningún jugador por las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputarán entre el 1 y el 9 de septiembre.