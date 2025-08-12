Gran noticia para River: Sebastián Driussi recibió el alta médica y viajará a Paraguay







El club de Núñez informó este mediodía que el delantero Sebastián Driussi recibió el alta médica de su esguince de tobillo. Por ello, viajará a Asunción pero no se sabe si jugará ante Libertad.

River recibió una gran noticia de cara al partido de Copa Libertadores: Sebastián Driussi recibió el alta médica y podría ser convocado para el encuentro del próximo jueves ante Libertad de Paraguay.

Tras sufrir algunas dolencias en la previa al partido con Independiente, Driussi finalmente recibió el alta médica y está en condiciones de formar parte del plantel que viajará a Paraguay para la ida de los octavos de final de la Libertadores.

Recordemos que el delantero sufrió un severo esguince de tobillo en el Mundial de Clubes, al marcarle un gol a Urawa Red Diamonds en el debut.

Marcelo Gallardo apunta a contar con uno de sus delanteros titulares, a la espera de la recuperación de Maximiliano Salas. Luego de que el propio DT especulara hace unas semanas con una vuelta prematura, Driussi evidenció algunas molestias y recién esta mañana recibió oficialmente el alta médica.

Pese a esto, el titular ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores será Miguel Borja.

El otro futbolista que podría recuperar Gallardo y viajará a Asunción es Juan Carlos Portillo, flamante refuerzo que aún no debutó, ya que dejará de ser baja por una tendinitis.