Abierto de Australia: los argentinos tendrán un inicio complicado en el primer Grand Slam

Schwartzman, de 27 años, y el sudafricano, de 22 años, 1,93 metros y 80 kilos, se enfrentarán por primera vez.

El sorteo, celebrado en el Margaret Court Arena, tuvo como anfitriones a los campeones de la edición pasada, el serbio Novak Djokovic y la japonesa Naomi Osaka.

El español Rafael Nadal, primer cabeza de serie, debutará en el Open oceánico ante el boliviano Hugo Dellien (72do), Djokovic (2do.) ante el alemán Jan-Lennard Struff (37mo.) y el suizo Roger Federer (3ro.) tendrá su estreno ante el estadounidense Steve Johnson (81ro).

Con respecto al resto de los argentinos, Guido Pella (22do.) debutará ante el australiano John-Patrick Smith (303ro), Juan Ignacio Lóndero (51ro) contra el búlgaro Grigor Dimitrov (18vo.), Leonardo Mayer (100mo) ante el estadounidense Tommy Paul (90mo) y Federico Delbonis (73ro). contra el portugués Joao Sousa (740mo).

Con respecto a las principales bajas, la nueva edición del Abierto de Australia no contará una vez más con la participación del tandilense Juan Martín Del Potro, quien alcanzó los cuartos de final tanto en 2009 como en 2012, como consecuencia de una lesión en su rodilla derecha.

Tampoco estará el primer clasificado australiano, Alex De Miñaur, que sufre una lesión en el abdomen, el japonés Kei Nishikori, como consecuencia de unos problemas en el codo, o el británico Andy Murray, quien anunció a principios de este mes que no participaría en la Copa ATP y en el Abierto de Australia a raíz de una lesión en la zona de la pelvis.

Respecto a la rama femenina, Serena Williams, que busca igualar a la australiana Margaret Court en el récord de 24 títulos grandes, se enfrenta a la 90ª del ranking, la rusa Anastasia Potapova, siendo su potencial rival en cuartos de final, la actual campeona, la japonesa Osaka.

