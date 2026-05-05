Explotó en la cancha: rompió su raqueta, insultó al árbitro y terminó descalificado + Seguir en









El estadounidense Tristan Boyer protagonizó una fuerte reacción en Italia que derivó en su eliminación inmediata del torneo y posibles sanciones disciplinarias.

El estadounidense Tristan Boyer perdió el control en pleno partido

El circuito Challenger volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio de conducta antideportiva. Durante el torneo disputado en Francavilla al Mare, Italia, el tenista estadounidense Tristan Boyer perdió el control en pleno partido y terminó siendo descalificado tras una secuencia cargada de tensión.

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El jugador, ubicado fuera del Top 200, atravesaba un momento clave de su encuentro ante el italiano Daniele Rapagnetta cuando cedió su saque en el tramo decisivo del segundo set. Ese quiebre marcó el punto de quiebre emocional: en medio de la frustración, descargó su enojo contra la raqueta, que terminó destrozada sobre el polvo de ladrillo.

Un desenlace que agravó la situación La reacción no fue un hecho aislado. Boyer ya había sido advertido previamente por su comportamiento, por lo que el juez de silla, Boris Pianaccioli, aplicó el reglamento y le impuso una penalización automática. Esa sanción significó la pérdida del game y, en consecuencia, su eliminación del partido.

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Lejos de aceptar la decisión, el tenista redobló la apuesta: insultó al árbitro, golpeó su equipo contra la silla y abandonó la cancha en medio de abucheos del público. La escena dejó una imagen negativa en un torneo que buscaba protagonismo deportivo y terminó envuelto en polémica.

El episodio podría traer consecuencias más allá del resultado. Según trascendió, el jugador se expone a una multa económica y a una eventual suspensión, especialmente teniendo en cuenta antecedentes similares en su carrera reciente. Más allá del talento que supo mostrar en otros momentos, el comportamiento de Tristan Boyer vuelve a poner en discusión los límites dentro de la competencia profesional y la importancia del control emocional en el alto rendimiento.

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