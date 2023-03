Tevez rememoró la final de Madrid, le pegó a Schelotto y dijo que River le tenía "miedo"

"No, no lo entiendo (que Guillermo lo haya dejado afuera de la final en Madrid). Si vos le preguntás a los hinchas de River, siempre me tuvo miedo. Le hago el gol en la semifinal, le hago la gallinita, tengo un prontuario con River...." , aseguró desafiante Tevez .

"En la revancha creía que iba a jugar. A esta altura no cicatriza, al hincha de Boca le queda siempre. Así como al hincha de River que ganó la Libertadores le va a quedar para siempre", aseguró 'Carlitos'.

"Si yo tengo a Carlos Tevez en el banco en una final contra River, lo pongo. Si yo lo tengo a Guillermo y un 9 que está haciendo goles, yo lo pongo a Guillermo. Hoy viéndolo desde otro lado (del de técnico)", concluyó.

Otro que la ligó fuerte fue Gustavo Alfaro, quien al momento de su presentación como DT de Boca dijo que Tevez iba a ser su "bandera". Sin embargo, fue una afirmación al aire ya que lo terminó poniendo muy poco.

Tevez recordó aquella época y la dramática definición de la Superliga 2019/20, la cual puso en la cima de su carrera.

"Si me pongo a pensar, nada supera esa noche en mi carrera. Esa, por como venía, venía de China y ya el hincha de Boca me mira como de costado. Yo no estaba bien porque el técnico de ese entonces no me daba la confianza tampoco, quería que me vaya mal que era lo contrario", disparó contra Alfaro.

"Ganar el campeonato de esa forma superándome -que me estaban pateando en el piso- con mi viejo ahí, con Diego ahí fue... Si le tengo que mostrar la película a mis hijos ese es el final", aseguró sobre el triunfo ante Gimnasia con gol suyo.