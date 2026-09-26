De la playa a los Juegos Suramericanos 2026: la campeona de taekwondo que vende ensaladas de fruta para viajar

Practica taekwondo desde los cuatro años y creció en el deporte, mientras su familia hacía un esfuerzo enorme para acompañar cada competencia.

Con apenas 18 años, ya forma parte de la Selección Argentina y sostiene su carrera con el apoyo de su familia y mucho esfuerzo fuera del tatami.

Priscila Rodríguez tiene 18 años, es campeona nacional de taekwondo y representó a la Argentina en los Juegos Suramericanos 2026 . Para llegar hasta ese nivel, la joven de Mar de Ajó tuvo que buscar recursos fuera del deporte: durante el verano vende ensaladas de fruta en la playa para ayudar a cubrir viajes, inscripciones y estadías.

Nacida en el Partido de La Costa , practica la disciplina desde los cuatro años. Con el tiempo empezó a participar en torneos cada vez más exigentes y terminó incorporándose al seleccionado nacional , mientras su familia buscaba la manera de acompañar una carrera difícil de sostener únicamente con recursos propios.

En el verano de 2025 necesitaba reunir al menos $3 millones para competir dentro del país y afrontar un viaje a Brasil . Como en su casa no podían cubrir todo ese dinero, decidió aprovechar la temporada en Mar de Ajó y empezó a vender ensaladas de fruta cerca de la playa.

Sus días arrancaban con la preparación física. Después compraba la fruta y armaba los vasos junto con su mamá y sus hermanos antes de instalarse en la zona de Libertador y Costanera. Por la noche viajaba unos 25 kilómetros hasta Santa Teresita para seguir entrenándose.

Al principio salía con 24 ensaladas por jornada. Cuando su historia comenzó a difundirse, aumentaron las ventas y hubo días en los que superó las 50 . En pocas semanas alcanzó la cifra que se había propuesto para cubrir los gastos de las competencias.

También preparó empanadas y alfajores de maicena e hizo rifas para conseguir dinero. Los costos fueron creciendo a medida que aparecieron citas fuera del país, donde además de la inscripción debía pagar los pasajes y la estadía.

Durante el verano vendía ensaladas de fruta en la playa y por la noche viajaba hasta Santa Teresita para seguir entrenándose. Instagram: @prisss_rodrigues_

Medallas, podios y superación: los logros deportivos de la atleta del Partido de La Costa

Priscila empezó taekwondo a los cuatro años porque sus padres querían que aprendiera defensa personal. Su formación comenzó en Mar de Ajó con Walter Marino, su primer entrenador, y luego continuó con Gabriel Krause, director técnico del seleccionado municipal del Partido de La Costa, con el que dio sus primeros pasos en la competencia.

A nivel nacional consiguió tres medallas de oro y dos de plata, mientras que en torneos provinciales sumó otros seis primeros puestos, una plata y dos bronces. Esos resultados le fueron abriendo la puerta a certámenes internacionales y, más adelante, a la Selección Argentina.

Entre sus primeros podios fuera del circuito local aparece una medalla de plata en el G1 de Buenos Aires y un oro en el G2 de Mar del Plata. Los G1 y G2 son torneos internacionales que entregan puntos para el ranking, por lo que esos resultados también influyen en la posición de cada atleta dentro del circuito.

Este año sumó otro oro en un Grand Prix internacional disputado en Aldo Bonzi. Allí participaron más de 700 competidores de distintos países y Rodríguez utilizó el certamen como parte de su preparación para los Juegos Suramericanos.

Rumbo a Rosario 2026: el presente de Priscila en la categoría -49 kg

Para entrenarse todos los días con la Selección Argentina, Priscila se instaló en Buenos Aires y comenzó a trabajar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, más conocido como CeNARD. Allí realiza doble turno junto con otros atletas que representan al país en competencias internacionales.

Antes de los Suramericanos pasó dos semanas en San Luis Potosí, México, donde se preparó en un centro especializado en taekwondo. Luego viajó a Perú para participar de la President's Cup, un torneo internacional del circuito continental de la disciplina.

En Rosario hizo su debut en unos Juegos Suramericanos de mayores dentro de la categoría de hasta 49 kilos. En los cuartos de final perdió 2-0 frente a la uruguaya María Sara Grippoli, quien más tarde avanzó hasta la pelea por el oro. Ese resultado le permitió a la argentina tener otra oportunidad de buscar una medalla.

El combate por el bronce fue ante Ceili Peterson, de Guyana. Rodríguez volvió a caer por 2-0 y terminó su primera participación suramericana a una victoria del podio. El título de la categoría quedó en manos de la colombiana Andrea Ramírez.

El pedido de apoyo para representar a la Argentina en el alto rendimiento

Priscila tiene un solo patrocinador privado y entrena de lunes a sábado en doble turno. La cantidad de horas que dedica a la preparación le complica conseguir un empleo fijo, mientras los traslados, las inscripciones y las estadías siguen corriendo por su cuenta.

También intentó estudiar Kinesiología en la Universidad de Buenos Aires. Para cursar se levantaba a las cuatro de la mañana y, después de salir de la facultad, iba al CeNARD y a otra academia para completar sus prácticas. Llegaba a su casa cerca de la medianoche y dormía apenas tres o cuatro horas, por lo que terminó dejando la carrera.

Ahora busca un trabajo que pueda acomodarse a sus horarios. Entre las opciones que evaluó aparece hacer repartos para una aplicación, ya sea en bicicleta o con una moto prestada por una familiar. Su padre también se ocupa de contactar posibles patrocinadores que puedan colaborar con los próximos torneos.

El próximo gasto ya está sobre la mesa. Rodríguez quiere participar del PATU 12, una competencia de las Pan Am Series organizadas por la Unión Panamericana de Taekwondo, pero todavía no sabía si podría pagar la inscripción. El circuito tiene nuevas fechas programadas para octubre, entre ellas una en Buenos Aires.