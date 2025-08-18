Edinson Cavani tuvo otra noche para el olvido en Boca. Volvió a fallar un gol increíble abajo del arco, esta vez ante Independiente Rivadavia, y luego protagonizó un insólito reclamo cuando fue reemplazado ante el ayudante de campo.
Tras errar un gol increíble, Edinson Cavani pidió explicaciones al ser reemplazado: "¿Por qué a mí?"
El veterano delantero uruguayo increíblemente se quejó al ser reemplazado en Mendoza luego de errar un gol abajo del arco. Pese a ello, esta vez Boca pudo ganar y cortar la mala racha.
El uruguayo lo miró a Claudio Úbeda (segundo de Miguel Ángel Russo) cuando fue reemplazado por Milton Giménez en el segundo tiempo y lanzó: "¿Por qué me sacaron a mí?".
A los 19 minutos del complemento, con el duelo 1-0, Russo decidió hacer cambios: mandó a la cancha a Exequiel Zeballos y a Giménez en lugar de Brian Aguirre y Cavani, al que no le gustó nada salir en la primera ventana de variantes.
Afortunadamente para Boca, esta vez pudo ganar y cortar una racha histórica de 12 partidos sin triunfos.
