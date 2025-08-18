Boca ganó tras 120 días: qué pasaba en el país y en el mundo en su anterior triunfo







El "Xeneize", en una fuerte crisis futbolística e institucional, transitó la peor racha de partidos sin victorias de su historia. Qué pasaba hace cuatro meses, cuando había logrado su último triunfo.

Boca atravesó la peor racha sin victorias de su historia, acumulando cuatro meses y 12 partidos sin conseguir un triunfo. Este domingo, el "Xeneize" rompió la racha y le ganó a Independiente Rivadavia en Mendoza por un contundente 3-0. De esta manera, logró el primer triunfo del ciclo de Miguel Russo.

La última vez que el "Xeneize" había conseguido una victoria fue el 19 de abril, ante Estudiantes de La Plata, un hito que marcó el inicio de una racha negativa histórica. Por entonces, Boca era dirigido por Fernando Gago.

Una semana después, el 27 de abril el “Xeneize” perdió contra River como visitante, dando inicio a una cadena de 12 partidos consecutivos sin victorias.

Desde aquel 19 de abril, pasaron 120 días y el panorama en el mundo y el país ha cambiado significativamente. En aquel entonces, el Papa Francisco seguía siendo el líder del Vaticano y el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica aún vivía, figuras que marcaban la agenda global y regional. Además, "Locomotora" Oliveras, Ozzy Osbourne, Diogo Jota, Hulk Hogan y el "Loco" Gatti seguían con vida.

La última vez que Boca había ganado un partido oficial, el escenario local también era distinto. El dólar cotizaba a $1.100, muy por debajo de su valor actual. Además, en el ámbito cultural, la serie "El Eternauta", protagonizada por Ricardo Darín y que se convertiría en un furor en Netflix, aún no había estrenado.

En el mundo del deporte, específicamente en el automovilismo, Franco Colapinto todavía era piloto de reserva y no había debutado oficialmente con Alpine. En el fútbol local, Platense aún no había conquistado su primer título en Primera División, y a nivel internacional, el PSG seguía sin sumar estrellas de Champions League a su palmarés.

