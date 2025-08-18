A 9 años del oro de los Leones: un hecho histórico para el hockey masculino argentino







Se cumplen 9 años de una de las hazañas más importantes de Argentina en los Juegos Olímpicos: el oro del Hockey masculino en Río 2016.

Los Leones pusieron el hockey argentino en lo más alto en Río 2016.

El 18 de agosto de 2016, la selección masculina de hockey sobre césped de Argentina, conocida como los Leones, alcanzó la gloria olímpica al consagrarse en los Juegos Olímpicos de Río. Este logro marcó un hito en la historia del deporte argentino, al ser la primera vez que el hockey masculino nacional obtenía la medalla de oro.

La victoria no solo representó un triunfo deportivo, sino también un símbolo de esfuerzo, trabajo en equipo y superación. A nueve años de esa histórica conquista, así fue el camino recorrido por el equipo y el impacto que tuvo este logro en el país.

los-leones Los Leones pusieron al Hockey argentino en lo más alto en los JJOO de Río 2016. El partido inolvidable para los Leones: la primera dorada del hockey masculino La final olímpica del 18 de agosto de 2016 enfrentó a Argentina con Bélgica en el complejo Deodoro de Río de Janeiro. El partido comenzó con un gol temprano de los belgas, lo que generó incertidumbre en el equipo argentino. Sin embargo, Los Leones demostraron su carácter y capacidad de reacción. Pedro Ibarra empató el marcador a través de un córner corto, y poco antes del descanso, Ignacio Ortiz puso a Argentina al frente con un gol que reflejaba el esfuerzo colectivo del equipo.

En la segunda mitad, Gonzalo Peillat amplió la ventaja con un remate potente que dejó sin opciones al arquero belga. Aunque Bélgica descontó con un gol de corto ejecutado por Boccard, Argentina mantuvo la calma y, en los últimos minutos, Agustín Mazzilli selló la victoria con un gol que desató la euforia en el equipo y en los aficionados argentinos presentes en el estadio.

Este triunfo no solo significó la primera medalla de oro olímpica para el hockey masculino argentino, sino también un reconocimiento al trabajo de años de preparación y sacrificio del grupo. La victoria fue celebrada como un logro de todo el país, que acompañó a los Leones en este histórico recorrido en Brasil.

El paso de Argentina en los Juegos Olímpicos de Río 2016 El camino de Los Leones hacia la final comenzó en la fase de grupos, donde Argentina mostró consistencia y carácter. El equipo debutó con una victoria por 3-1 frente a Canadá, perdió 2-1 ante India y luego empató 3-3 con Países Bajos y 4-4 con Alemania. Cerró la fase con un triunfo 3-2 sobre Irlanda, asegurando el pase a los cuartos de final. En esa instancia, derrotaron a España por 1-0 con un gol decisivo en los últimos minutos, y en semifinales vencieron a Alemania por 5-2, alcanzando así la histórica final. Más allá del histórico oro de Los Leones, Argentina sumó otras tres medallas en Río 2016. Paula Pareto obtuvo el oro en judo categoría hasta 48 kg, mientras que Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli se consagraron en vela, en la categoría Nacra 17. Juan Martín Del Potro cerró la participación nacional con la medalla de plata en tenis individual masculino, destacándose por su rendimiento frente a los mejores del mundo.

