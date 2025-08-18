Vandalizaron un mural de Garnacho en el estadio del Manchester United







Ante su posible salida del club por su pelea con el DT, apareció vandalizada una imagen del delantero argentino en Old Trafford.

Alejandro Garnacho tiene los días contados en el Manchester United. Tras su pelea con el entrenador Rubem Amorim fue marginado del equipo y se entrena diferenciado. Ante esta situación, presiona para irse del club.

Por ello, tras la derrota en el debut de la Premier League ante el Arsenal, un mural donde estaba la imagen de Garnacho fue vandalizado: su rostro apareció tachado con una cruz.

El periodista italiano Fabrizio Romano compartió en sus redes sociales una foto del mural tachado con pintura en el estadio de los "Diablos Rojos" y explicó: “El retrato de Alejandro Garnacho vandalizado a las afueras de Old Trafford tras su decisión de fichar por el Chelsea”. La postal se volvió viral y multiplicó las críticas contra el futbolista en redes.

The portrait of Alejandro Garnacho vandalized outside Old Trafford as he has decided to join Chelsea. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025 En paralelo, desde Inglaterra aseguran que el conjunto londinense ya acordó condiciones personales con el atacante, restando solamente que los clubes definan la transferencia. Romano lo resumió en una frase categórica durante una entrevista con DAZN: "El mensaje del jugador es: Chelsea o nada".

Los hinchas, mientras tanto, dejaron en claro su postura. El diario The Sun recogió varios comentarios: “Él se buscó esto a sí mismo”, “merecido” y “no se puede traicionar a nadie frente al estadio”, fueron algunos de los mensajes más duros que circularon tras la vandalización del mural.