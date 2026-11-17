Boca enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo verlo en vivo + Agregar ámbito en









El Xeneize y el conjunto brasileño definen al nuevo campeón del certamen continental en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Boca Juniors y Atlético Mineiro se miden en Barranquilla para definir al campeón de la Copa Sudamericana 2026. C onmebol

Boca se prepara para afrontar el compromiso más importante del año: la gran final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viaja a Colombia con el objetivo de levantar un nuevo trofeo internacional y ponerle punto final a una extensa racha sin consagraciones en el plano continental.

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Con el envión anímico al máximo tras golear 3 a 0 a Banfield en Mendoza y asegurarse un lugar en la final de la Copa Argentina 2026, el Xeneize buscará imponer su jerarquía en Barranquilla frente a un rival de peso que también llega en gran nivel luego de superar exigentes llaves eliminatorias.

Boca - Atlético Mineiro: día y horario de la final El encuentro definitorio por el título sudamericano se jugará el sábado 21 de noviembre desde las 19:30 (hora de Argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Cabe destacar que la Conmebol ajustó la programación original y retrasó una hora el inicio del partido para resguardar a los futbolistas y al público de las altas temperaturas habituales en la ciudad caribeña.

Para llegar a la definición en Barranquilla, el trayecto copero de Boca fue más exigente que el de su rival. El equipo del Vasco, que quedó eliminado de la Libertadores, debió sortear primero la instancia de repechaje ante O'Higgins de Chile que se resolvió por 4 a 3 en la tanda de penales en Rancagua.

Ya en el cuadro principal, el Xeneize exhibió su mejor versión ofensiva al aplastar a Recoleta en octavos de final. En cuartos superó a San Pablo por 2 a 1 tras imponerse 1 a 0 en La Bombonera e igualar 1 a 1 en el Morumbí, mientras que en semifinales revirtió la derrota 1 a 0 sufrida en la ida ante Vasco da Gama con un contundente triunfo 3 a 1 en Río de Janeiro.

Por su parte, Atlético Mineiro inició su camino directamente en los octavos de final, evitando el repechaje y en esa ronda dejó en el camino a Red Bull Bragantino. En cuartos protagonizó una serie para el infarto frente a Santos: cayó 2 a 0 en la ida, ganó 4 a 2 en Belo Horizonte para igualar 4 a 4 la llave y se impuso 3 a 1 en la definición por penales. Finalmente, aseguró su boleto a Colombia en semifinales tras vencer 3 a 0 como local a Montevideo City Torque y resistir la caída 2 a 0 en la revancha disputada en Uruguay. Cómo ver la final de la Copa Sudamericana en vivo Los hinchas y simpatizantes podrán seguir todas las alternativas del cruce entre Boca y Atlético Mineiro en vivo a través de las señales de cable ESPN y DSports, que contarán con cobertura especial desde el estadio en Barranquilla. Quienes opten por seguir la actividad de manera online tendrán el partido disponible vía streaming en las plataformas Disney+ y DGO. De esta manera, la final de la Copa Sudamericana podrá verse en directo desde teléfonos celulares, computadoras, tablets o televisores inteligentes en todo el territorio argentino.