Hegemonía argentina: Boca extendió la racha de los equipos nacionales en la Copa Sudamericana + Agregar ámbito en









El título xeneize en el trofeo internacional tras 21 años representó además el tercer título de un equipo argentino consecutivo, después de Racing en el 2024 y Lanús en el 2025.

Boca consiguió su 19° título internacional.

El título de Boca Juniors en la edición 2026 de la Copa Sudamericana, con un contundente triunfo contra Atlético Mineiro por 2 a 0 en Barranquilla, profundiza la hegemonía de los clubes argentinos en esta competición internacional.

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Desde su lanzamiento en el año 2002, los equipos argentinos ganaron 12 de las 25 ediciones, con Boca Juniors (campeón del 2004, 2005 y 2026) como el equipo más campeón de la competición, seguido por cinco conjuntos con dos trofeos: Liga de Quito, Lanús, Independiente, Athletico Paranaense e Independiente del Valle. Brasil es el segundo país con más campeonatos de la Sudamericana (5) y con más subcampeonatos (10).

Además de volver a levantar el título tras 21 años, el triunfo de Boca provocó que se extienda la racha de tres títulos consecutivos de equipos argentinos: Racing en el 2024 (derrotó 3 a 1 al Cruzeiro) y Lanús en el 2025 (le ganó por penales a Atlético Mineiro). Previamente, dos equipos ecuatorianos lo habían ganado de forma seguida: Independiente del Valle en el 2022 y Liga de Quito en el 2023.

¡BOCA CAMPEÓN!



La CONMEBOL Sudamericana es otra vez azul y oro. Dueño de La Gran Conquista por tercera vez, el primer tricampeón de la historia pic.twitter.com/b8ZjX81fPC — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 22, 2026 Boca fue muy superior al Atlético Mineiro en Barranquilla Boca venció 2-0 a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el equipo de Rodolfo Arruabarrena terminó con una sequía de 18 años sin títulos internacionales y volvió a festejar en el continente.

Ascacibar abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, mientras que Merentiel amplió la diferencia a los tres minutos del complemento, después de una asistencia de Sebastián Villa. El Xeneize hizo valer su superioridad ante el conjunto de Eduardo Domínguez y consiguió su primera conquista internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008.

El Xeneize generó las situaciones más claras de la etapa inicial y pudo haber llegado al descanso con una ventaja mayor. Merentiel estrelló un puntazo en el travesaño después de una salida fallida de Everson, mientras que Ascacibar convirtió en una acción que fue invalidada por posición adelantada. El mediocampista tuvo revancha tras una maniobra individual de Tomás Aranda, quien enganchó y remató. La pelota rebotó en un defensor y quedó a disposición del Ruso, que resolvió de cerca para establecer el 1-0. Con los desbordes de Villa por izquierda y las subidas de Leandro Lozano por derecha, Boca encontró profundidad y volvió a inquietar al equipo brasileño. Lautaro Blanco desaprovechó un mano a mano tras un pase atrás defectuoso, mientras que Everson respondió ante un cabezazo de Lautaro Di Lollo y otra llegada de Merentiel sobre el cierre de la primera etapa. El segundo gol llegó apenas comenzó el complemento. Villa superó a su marcador con un sombrero, avanzó por la izquierda y envió el centro para que Merentiel ampliara la diferencia con una definición de derecha dentro del área.