El entrenador resaltó el papel del mediocampista como referente del vestuario, explicó por qué decidió arriesgarlo ante Vasco y les dejó un mensaje a los hinchas antes de la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro: “Somos Boca y tenemos que ir a buscarla”.

Rodolfo Arruabarrena palpitó la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro y se refirió al liderazgo de Leandro Paredes.

Rodolfo Arruabarrena palpita la final de la Copa Sudamericana 2026 con ilusión y confianza en el plantel de Boca. En la antesala del partido frente a Atlético Mineiro, que se disputará este sábado en Barranquilla, el entrenador habló sobre la actualidad del equipo, destacó especialmente el liderazgo de Leandro Paredes y explicó algunas de las decisiones que tomó durante el camino hacia la definición continental.

En una entrevista con la CONMEBOL, el Vasco reconoció que el mediocampista fue uno de sus principales respaldos desde su regreso al club y lo identificó como una figura fundamental para conducir al grupo. “Cuando volví me apoyé en Paredes, es el líder”, afirmó al referirse al funcionamiento interno del vestuario.

El entrenador contó que ya conocía las condiciones personales del volante antes de asumir, más allá de su reconocida capacidad futbolística. “En el mundo del fútbol nos conocemos todos. Yo sabía la calidad de gente, sacando el jugador, y de persona que era. Una vez que el presidente habló conmigo y me dio la posibilidad de volver, me apoyé mucho en cuanto a los líderes. Él es el líder”, explicó.

Arruabarrena también valoró el aporte de otros integrantes del plantel que acompañan a Paredes y cumplen diferentes funciones para mantener unido al grupo. En ese sentido, mencionó especialmente a Javier García, quien no tuvo minutos en cancha, pero representa una referencia importante dentro del vestuario.

“Hay chicos que asumen y acompañan ese liderazgo. Muchos son ejemplos en el aspecto deportivo y otros en lo profesional. Otros, como Javi García, no tuvieron minutos y es uno de los chicos que mantiene al grupo, que está atento”, señaló.

Sobre la influencia del capitán, el técnico agregó: “Con Leandro fue mucho más fácil. Son líderes positivos y cuando vos tenés líderes positivos el grupo solo se va encaminando”.

"Cuando volví me apoyé en Paredes, es el líder", reconoció el Vasco Rodolfo Arruabarrena al explicar cómo fue su llegada y el vínculo que construyó con los referentes del plantel. X

La decisión de arriesgar a Paredes y las críticas al entrenador

Otro de los puntos que abordó el Vasco fue la utilización de Paredes frente a Vasco da Gama, pese a que el mediocampista no atravesaba su mejor condición física. Arruabarrena explicó que la decisión se tomó después de evaluar las sensaciones del futbolista, los informes médicos y su evolución durante los entrenamientos.

“Lo escuchamos a él, cómo se sentía. Obviamente está la parte médica, pero muchas veces es la sensación, es lo que ves en los entrenamientos y tratar de llegar a que entienda el jugador”, detalló.

El entrenador reconoció que el cuerpo técnico conocía los riesgos y que analizó en qué momento del encuentro podía aprovechar las condiciones del mediocampista. “Es un jugador inteligente y él sabía los parámetros. Con los días estábamos con lo justo. Pero el partido al que podíamos arriesgar llegado el momento fue lo que hicimos. Salió bien, para todas las partes. Si salía mal, me mataban a mí y lo tenía asumido”, admitió.

Arruabarrena evitó adjudicarse méritos individuales por el presente del equipo y reflexionó sobre las críticas y los elogios que recibe un entrenador según los resultados. Para explicar su postura, recordó su anterior ciclo en Boca, cuando el equipo quedó eliminado de la Sudamericana y protagonizó el recordado episodio de la Copa Libertadores.

“Yo no me cuelgo una medalla. El entrenador estaba para tomar decisiones. Así como hace 10 años tocó quedar afuera en la Sudamericana y el famoso partido de la Libertadores, tal vez para ese tiempo éramos un paquete como entrenadores o era un paquete como entrenador. Ahora son todos elogios y mantengo el nivel de siempre”, expresó.

Además, dejó una frase sobre la exposición pública y la manera en que convive con las opiniones externas: “Los elogios provocan mucho más daño que las críticas”.

“Trato de ser sordo a todo y en este caso tuve que tomar una decisión y salió bien. Son tomas de decisiones en las que escucho a todas las partes”, completó.

El mensaje de Arruabarrena para la final de Barranquilla

En el cierre, el entrenador le habló directamente a los hinchas de Boca y les pidió que afronten la definición con ilusión y entusiasmo, aunque sin perder de vista la jerarquía del rival. Atlético Mineiro buscará el mismo objetivo y cuenta, según destacó, con un buen plantel y un entrenador capacitado.

“Como cuando fuimos al Maracaná. Vayamos con ilusión y con ganas de disfrutar una final. Obviamente queremos ganar y haremos lo posible. Enfrente hay un equipo que desea lo mismo y tiene un buen equipo y entrenador”, sostuvo.

Finalmente, dejó en claro cuál será la postura que pretende de su equipo desde el comienzo del encuentro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez: “Nosotros somos Boca y tenemos que buscar de entrada la final”.

La definición representa una oportunidad especial para el Xeneize, que buscará volver a conquistar un título internacional después de 18 años. Con Paredes como principal referente futbolístico y anímico, Arruabarrena apuesta al liderazgo del capitán y a la fortaleza colectiva para dar el último paso hacia la consagración.